Juran las ministras, Massa en EE.UU. y Morales y Larreta se distancian de Macri: las claves del día

Camino a 2023: Gerardo Morales confirmó que desdoblará las elecciones

El gobernador Gerardo Morales confirmó este miércoles que desdoblará las elecciones en Jujuy en 2023. Explicó que los comicios se desarrollarán junto a los que son para elegir a los representantes que se encargarán de discutir una reforma constitucional.

Acompañado por el vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim, Morales indicó en una conferencia de prensa: “No tenemos una definición sobre la fecha. Todo tiene que encuadrarse en el articulo 18 de la Constitución provincial y ello lo anunciaremos oportunamente”.

La decisión de unificar las elecciones de convencionales constituyentes y para elegir al nuevo gobernador, intendentes y cargos legislativos llegó después que se consiguiera la aprobación para continuar con el proceso de la reforma parcial de la Constitución provincial en la Legislatura jujeña.

“No pretendemos con la reforma una re-reelección sino realmente dejar una Constitución para los tiempos, así que va a haber un candidato a gobernador que no voy a ser yo”, aseguró Morales.

En otro sentido, resaltó que actualmente el país atraviesa “una situación económica difícil, debido a que la inflación no cede, no baja, lo que requiere no incurrir en mayores erogaciones”.