JxC: el día después de la elección, la bajada de Macri y la calculadora del "voto derecha"

Cuando la espuma del festejo empezó a bajar y los ánimos se empezaron a calmar, incluso los que protagonizaron la continuidad del búnker que se trasladó al boliche Afrika en el barrio porteño de Recoleta, comenzaron los primeros análisis en caliente en Juntos por el Cambio para intentar dilucidar quién o cuáles fueron los ganadores después de la elección del domingo, en donde lograron derrotar al Frente de Todos en 15 de las 24 provincias del país incluida Buenos Aires, pese a la fuerte repuntada del Frente de Todos en territorio bonaerense.

En los primeros chats entre intendentes, candidatos, dirigentes y hasta gobernadores hay un consenso que calculan se materializará hoy en el encuentro de la mesa nacional de la coalición opositora: el único ganador fue la interna.

Los resultados de las elecciones generales no dejaron un liderazgo claro en la coalición opositora. Amen de esto, en el encuentro de hoy de la mesa nacional de Juntos por el Cambio la duda central estará en la respuesta que se dará a la convocatoria, todavía no formal, del presidente Alberto Fernández al dialogo.

Si antes de las elecciones la palabra “moderado” era vista de refilón en Juntos por el Cambio, ahora el panorama con el resultado puesto confirmó esas sospechas. “Los moderados sirven para ampliar, pero para ganar elecciones se necesitan halcones hoy en día”, analizó uno de los dirigentes de mayor peso dentro de JxC.

Pero no todas son pálidas para los que proponen que el discurso tiene que ser fuerte pero sin dejar la puerta abierta para sumar dirigentes de otros espacios. Con el resultado de ayer, sobre todo por lo que sucedió en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, el ala moderada de Juntos por el Cambio volverá a la carga con la necesidad de que las reglas para las internas sean claras y transparentes en todos los rincones del país. “Es algo tranversal, no sólo nos afecta a nosotros sino también al Frente de Todos. El dedazo se terminó, no va más”, consideró un veterano dirigente de la Unión Cívica Radical.

De ahí la clave del cónclave de hoy para empezar a institucionalizar esta cuestión para mantener la unidad de la coalición opositora y poder dar una vía de ingreso a partidos que compitieron por fuera de ella. Sin dar nombres, el llamado estará enfocado en los economistas Javier Milei y José Luis Espert. Sobre este último hubo un cálculo anoche en el búnker de Diego Santilli en La Plata. Si se suman los votos de las dos fuerzas y se los compara con los que sacaría el Frente de Todos más Florencio Randazzo se estaría cinco puntos arriba.

Si a eso se le suma que tanto la Izquierda como el kirchnerismo tuvieron problemas para captar el voto de los más jóvenes, franja etaria que históricamente les aportaba votos, la estrategia tiene otro tinte. Incluso algunos recordaban que el propio Espert apoyó a Rodríguez Larreta en 2019 al no tener candidato a jefe de Gobierno.

En la antesala del cierre de alianzas estuvo la posibilidad de un amplio frente electoral que quedó trunco. Algo que llegó a proponer incluso el ex presidente Mauricio Macri que no será de la partida de hoy debido a que al mediodía viaja a Arabia Saudita por la invitación que recibió del príncipe de ese país.

Antes de partir, y durante toda la jornada de ayer, dejó su postura con respecto a lo que viene. “No se puede acodar nada con Sergio Massa, ya nos traicionó antes”. Hay que ver si se cumple.