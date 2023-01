JxC le quita apoyo a Massa y Alberto se comparó con "La Scaloneta": las claves del día

Congreso: JxC advirtió al Gobierno que mientras siga en pie el juicio a la Corte no acompañarán la agenda de Massa

La ofensiva oficialista contra la Corte Suprema a través del impulso del juicio político contra sus integrantes bloquea la posibilidad de avanzar con el programa de exteriorización de capitales y la agenda económica que empuja el ministro del área, Sergio Massa. Así se lo hizo saber la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio al Gobierno nacional en un comunicado que nada tuvo de subliminal.

"Mientras siga este atropello contra la Corte Suprema de Justicia no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos", publicaron en el documento, luego del zoom de las máximas autoridades de la alianza opositora que se desarrolló ayer. Las advertencias fueron debidamente presentadas.

La decisión del Gobierno de jugar a fondo la carta del juicio político, más allá de la validez de sus argumentos, es una apuesta de extremo riesgo, porque sabe que de recorrer ese camino dinamitará cualquier posibilidad de diálogo para consensuar un temario económico, que incluiría no solamente el blanqueo de capitales, sino además la prórroga de la moratoria previsional, la suba de impuestos, la reforma del INDEC, y la ley de persecución del lavado de activos. Ese es el dilema que hoy atraviesa al Frente de Todos.

Si se mira por el espejo retrovisor, los antecedentes no son buenos. Cuando el 1 de diciembre pasado, el oficialismo metió por la ventana en el temario de la convocatoria al recinto la ley de alquileres, a sabiendas de que la oposición no tenía número para bajar a las bancas con posibilidades concretas, Juntos por el Cambio hizo caer la sesión en medio de un clima convulso. A partir de allí, se polarizaron aún más los ánimos y la oposición perdió la confianza en la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. El anuncio del Gobierno de que no cumpliría el fallo de la Corte para que Nación devuelve fondos coparticipables a la Ciudad escaló el conflicto y la hostilidad recíproca.