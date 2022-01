JxC rechazó reunirse con el Gobierno hasta que haya una negociación concreta con el FMI

Luego de los cruces de ayer entre la Casa Rosada y Juntos por el Cambio por el encuentro, que al final no ocurrió, para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, explique a los gobernadores de Juntos por el Cambio los alcances y avances de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Mesa Nacional de la coalición opositora tuvo un nuevo encuentro este martes en el cual ratificó que hasta que no existan precisiones al respecto, no mantendrán el mencionado cónclave.

Además, según pudo saber este medio, los integrantes de la Mesa Nacional puntualizaron nuevamente que el ámbito de esa reunión no puede ser el Palacio de Hacienda, sino que debería ser en el Congreso. Por fuera de eso, los integrantes del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica que participaron de la reunión también pusieron foco en la necesidad de ganar un cambio en el andar de la economía del país.

“Cuando el Gobierno tenga algo, los esperamos en el Parlamento. Mientras tanto que hagan algo con la Economía del país que no termina de arrancar”, resumió uno de los integrantes de la mencionada mesa que tuvo una forma mixta hoy, ya que algunos estuvieron presentes de forma presencial mientras que otros vía Zoom.

“Necesitamos un acuerdo serio y sin improvisaciones por el bien de toda la Argentina. Cuando exista una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), su tratamiento en el Congreso debe ser transparente con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente. Juntos por el Cambio ha dado siempre muestras de colaboración y responsabilidad para el logro de acuerdos financieros internacionales”, sostuvieron desde la mesa nacional en el comunicado final que difundieron terminado el encuentro.

El cónclave tuvo lugar en el comité nacional de la UCR en donde poco antes de las doce ingresaron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el de Corrientes, Gustvo Valdés, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mario Negri, más el senador nacional Luis Naidenoff y la diputada provincial Maricel Etchecoin.

El resto de los presentes estuvo de forma virtual. Antes del encuentro se esperaba que se acordara un temario y una declaración al respecto de las negociaciones con el FMI por el préstamo de USD 44.000 millones que contrajo la administración del ex presidente Mauricio Macri.

También estuvieron presentes de forma virtual la titular del PRO, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, titular del Peronismo Republicano; el expresidente Mauricio Macri; el jefe del interbloque de senadores de JxC, Alfredo Cornejo; el jefes del bloque de senadores nacionales del PRO Humberto Schiavoni; el titular del bloque de diputados nacionales Cristian Ritondo (PRO) y el senador nacional Martín Lousteau.

El resultado final del encuentro no fue algo que sorprendió a nadie dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo luego de las fuertes declaraciones de ayer de Morales, que había sido el principal impulsor del encuentro con el Gobierno y de garantizar la asistencia para la reunión entre el presidente Alberto Fernández junto a los demás gobernadores para que Guzmán explique los detalles de la negociación con el FMI.

Antes de esa reunión, Morales recibió las críticas por parte de Rodríguez Larreta de que se trataría de un evento más político que técnico, en donde primarian las críticas hacia la gestión de Macri por sobre las cifras que se iban a mostrar. Esto fue descripto incluso por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que cuando tomó la palabra le pidió al Presidente dejar la grieta atrás como consecuencia de los discursos que había escuchado.

Así, finalmente ayer Morales salió con los tapones de punta. “Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”, dijo ayer en lo que fue la antesala de un nuevo rechazo de la coalición opositora a la estrategia del Gobierno.