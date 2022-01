JxC se suma a las críticas y salió al cruce de la marcha impulsada por el kirchnerismo contra la Corte

A medida que se acerca la marcha contra la Corte Suprema convocada por un sector del Frente de Todos más cercano al kirchnerismo duro, se suman fuertes rechazos dentro de Juntos por el Cambio. Una de las más recientes críticas vino de la mano de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien tildó de “apriete” el motivo de la marcha.

“Este apriete a la Corte es porque las cosas no salen como Cristina Kirchner quiere. Es un acto golpista. Es querer voltear al Máximo Tribunal de nuestro país. No se puede atentar contra la Corte”, remarcó la ex Ministra de Seguridad.

Bullrich, quien recordó que muchos de los organizadores del evento están procesados o cumpliendo condenas por corrupción, dijo que esta iniciativa “es mal vista por un gran sector de la sociedad y no beneficia a nadie”. Y agregó en declaraciones a Radio Rivadavia: “Que el partido que gobierna genere una marcha de este tipo es estar afuera de la democracia. Es ir en contra de los principios básicos que tiene la Constitución. No va a ser bueno para ellos mismos”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Junto a ella también se expresó la diputada nacional y miembro de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli. “La convocatoria efectuada por diferentes actores cercamos al Gobierno y con el objetivo de exigir la renuncia de los miembros del Máximo Tribunal es un acto de suma gravedad institucional que va en contra del respeto de nuestra carta magna y a la forma de gobierno que en ella se reconoce”, manifestó.

Poco después se conoció un documento de parte de los miembros de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. En el comunicado se sostiene que “uno de los principios básicos de una República Democrática es la división, control y equilibrio de los tres poderes”. En ese sentido, señalan que en lo que refiere al Poder Judicial “es esencial preservar su independencia”.

Por su parte, el titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri, calificó de “grave” el aval a la marcha contra la Corte. “Lo único que falta es que la encabecen Alberto y Cristina. Falta que le digan que se manden a mudar los jueces de la corte porque no le gustan sus fallos”, se indignó durante una entrevista en Radio Continental.

“En beneficio de toda la sociedad debemos preservar la plena vigencia del Estado de Derecho y repudiar cualquier accionar que atente contra los principios democráticos”, concluye el pronunciamiento de los legisladores de Juntos por el Cambio.

La iniciativa de la marcha comenzó como una propuesta de una asociación de abogados, pero fue tomando color con el apoyo de connotadas figuras del kirchnerismo, como Luis D’Elía; del sindicalismo, entre los que se destaca Pablo Moyano; y de la justicia, como el juez penal porteño Juan Ramos Padilla.