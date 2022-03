JxC y el acuerdo con el FMI: las distintas posiciones y el fantasma del recinto vacío por La Cámpora

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que rubricó la administración de Alberto Fernández para obtener un préstamo de USD 45.000 millones y rollear -cambiar deuda antigua por nueva- los vencimientos del que obtuvo el ex presidente Mauricio Macri en 2018 generó un fuerte quiebre en Juntos por el Cambio, al punto tal de que el tratamiento del mismo a partir de la semana entrante ya despierta de alta tensión dentro de la coalición opositora.

En la semana hubo diferentes charlas y encuentros en donde primó una postura uniforme: no se aprobará el ajuste, pero si la habilitación del endeudamiento. Esto fue incluso blanqueado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en declaraciones a la prensa. El debate por la postura fue intenso y la Casa Rosada debió cambiar el proyecto de ley para asegurarse que tendría los votos para avanzar.

Es que la misma ley que pasó el oficialismo el año pasado impide que se avance con el acuerdo sin el aval del congreso. Con ese cambio, el debate dentro de JxC pasó por la conciliación entre lo que querían sectores más duros y los más dialoguistas. “Hay que entender que a nadie le sirve el default porque condiciona a los que vienen después y nosotros queremos ser esa alternativa”, fue la frase de uno de los funcionarios más cercanos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Paradójicamente, el alcalde porteño compartió la misma visión que el ex presidente Macri de que no se puede avanzar con el acuerdo en el sentido de compartir el costo político del ajuste que se establece en lo pautado con el FMI. “Una cosa es avalar darle la herramienta para que se arregle y otra muy distinta es compartir el ajuste”, fue una de las frases que quedaron dentro del debate en donde se llegó a barajar la posibilidad de que directamente no se habilite el quórum para la sesión.

Por fuera de eso, lo cierto es que todavía no quedó del todo definido como jugará cada uno de los bloques que componen el interbloque en el Congreso. La Coalición Cívica ya adelantó su postura de que debe avanzar y aceptar todo lo que proponga el Gobierno. La Unión Cívica Radical (UCR) empezó con una decisión más parecida a la de los "lilitos", pero fue mutando hacia el rechazo con el tiempo y ante la falta de precisiones por parte del Gobierno con la letra chica.

En el PRO pasó algo similar, sólo que más público debido a las críticas abiertas del diputado nacional Luciano Laspina y el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, al respecto. Sin embargo la discusión todavía no está cerrada del todo. ¿El motivo? Una de las cuestiones que se acordaron para avanzar con el proyecto en el Congreso es que los votos los tienen que poner el oficialismo, por lo que si bien JxC tiene pensado habilitar la sesión no así levantar la mano en la mayoría de los artículos.

El mensaje, sin decirlo abiertamente, apunta hacia La Cámpora y el kirchnerismo duro que todavía no terminó de definir si votará a favor, si se abstendrá o directamente no estará en el recinto. Más aún después del video que se conoció el jueves donde se replicó un discurso del fallecido ex presidente Néstor Kirchner sobre las razones para impedir, según él, que el FMI tenga algún tipo de injerencia en la elaboración de los programas económicos de un país.

“El problema que tenemos es qué pasará con La Cámpora”, expresó una alta fuente de la coalición opositora. ¿Qué puede suceder con JxC si la agrupación kirchnerista decide vaciar el recinto o no apoyar el proyecto? ¿Va a ser la oposición la que tenga que aportar los votos para su aprobación? Esa cuestión es la que desvela a radicales, macristas y lilitos por igual ante la certeza de que puede llegar a generar una herida interna bastante profunda.