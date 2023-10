Katopodis destrozó a Milei y habló del peronismo: "No nos hizo bien cagarnos a palos entre nosotros"

A poco más de un mes de haber parado durante 30 minutos la Obra Pública en rechazo a las propuestas y el "plan motosierra" que planea implementar Javier Milei y a tres días de las elecciones presidenciales, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación desde 2019, apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza y advirtió que Sergio Massa ordenó el peronismo. "Quedó demostrado que no nos hizo bien cagarnos a palos entre nosotros, cuando en realidad la confrontación tenía que ser con el que estaba enfrente. Apareció la idea de que se podía ganar, que nos daban como una máquina oxidada. Y acá estamos, competitivos": aseguró.

El ministro dialogó con Argenzuela, el ciclo que conduce Jorge Rial por Radio 10, a pocos días de las elecciones generales que se llevarán a cabo este domingo y aseguró "que la campaña la tenemos que hacer en los lugares donde está la gente laburando porque es ahí donde se van a ver primero los efectos". "Se tienen que ver primero los efectos... De lo que vaya a pasar el 10 de diciembre. Para bien o para mal", dijo, aunque aclaró: "Si es con Sergio va a ser para bien".

Con la tranquilidad habitual que lo caracteriza, Katopodis remarcó que en el caso de que sea Milei el que deba sentarse en el sillón de Rivadavia, los efectos que serán "para mal". "Sergio (Massa) propone aumentar el presupuesto educativo. Y del otro, le quieren cobrar a los pibes por ir a la escuela. Así, de nítido y de claro. De un lado, un tipo que dice que va a ser su prioridad desde el día cero pelear contra los chorros y contra la inseguridad. Pero pelear, dar la pelea más importante de su gobierno. Poner toda la energía desde el primer minuto. Y del otro lado, libre portación de armas. Que todos nos armemos y que sea lo que Dios quiera", destacó.

Y continuó: "De un lado, los 40 años de la democracia. En la Argentina hay temas que no se discuten más. Derechos humanos no se discuten más. 30.000 desaparecidos. Y del otro lado, la peor reivindicación de la peor dictadura. De los genocidas. Con las mismas palabras que Massera usó en el juicio de la Junta. Eso tiene que ser muy nítido, muy claro. Y cada uno tiene que entender que nos tenemos que poner en el lugar de que con nuestro voto decidimos. Cada uno tiene que entender que no se decide el futuro del país en abstracto. Se decide el futuro personal. El de cómo va a ser tu vida cotidiana. El de cómo va a ser tu familia"

Al ser consultado sobre cómo nota a los argentinos a días de las elecciones, Katopodis destacó que la principal preocupación de los vecinos es la "inseguridad". "Hay mucho de preocupación con el tema de seguridad y mucho de preocupación con el tema de inflación. Por eso tenemos que ser muy claros que esos dos temas no están en la lista de los diez temas. Son dos temas que nos tienen que obligar toda la energía puesta ahí a tener resultados rápidos, concretos", dijo.

Y siguió: "Esta (por la elección) es distinta. Siempre se dice que es distinta, pero esta es diferente. Ni de cerca la del 2015. Porque no es que vienen por el fútbol para todos o que vienen por algún derecho más. A Patricia (Bullrich) no se le entiende nada, pero Milei es un desquiciado. Y está planteando romper cosas muy importantes para la Argentina, pero para la vida concreta y cotidiana de cada uno de los que están en ese tren o en ese taller".

Para el ministro, es importante "poder explicarles que hay que mejorar la salud pública, que hay que mejorar la escuela pública" y resaltó: "Pero hoy están. Hoy te parás en un hospital y salvan vidas. Todos los días. Y es el mismo hospital que estuvo a la altura en la peor tragedia en la pandemia, curando y cuidando a millones de argentinos. Y todo lo que falta lo vamos a resolver, pero cuidando lo que tenemos".

Las frases más importantes de Katopodis