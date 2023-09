Katopodis paró la Obra Pública en rechazo a las propuestas de Milei: "Estamos en un punto muy serio "

En defensa de la Obra Pública, desde las 10 de la mañana por 30 minutos los y las trabajadoras de la construcción pararon en sus lugares de trabajo contra la "motosierra" de Javier Milei que desfinanciaría al Estado. El paro activo fue una manera simbólica de detenerse para debatir y discutir qué tipo de Argentina se viene en caso de que el libertario gane las presidenciales.

Se trató de una propuesta de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina desde 2019 cuando asumió junto a Alberto Fernández, quien ante las propuestas de recorte de Milei y sus ideas de privatizar esa parte del Estado, afirmó: “No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender qué es lo que se está poniendo en riesgo porque no hay dudas de que hay una oposición que dice que va a frenar el plan de obras públicas en Argentina y hay que explicarle a los argentinos qué significa”.

Katopodis instó a que: “Todos los trabajadores del ministerio, ingenieros, arquitectos, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas y escritorios, van a estar trabajando en un puente, en una ruta, en una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores”. Eso finalmente ocurrió durante la jornada del 13 de septiembre, donde hizo algunas recorridas por puntos específicos, aunque ya lo había advertido: “Estamos en un punto muy serio de lo que se decide en Argentina y vamos a defender un plan de obra pública que en estos cuatro años se desarrolló de manera ininterrumpida”.

Desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), Katopodis anunció que estaba reunido con trabajadores de la Obra Pública de Morón, más precisamente en la Avenida Gaona (en proceso de renovación) para reforzar la discusión que se viene en caso de revocar los contratos con el Estado: “Significa que no se construyan más escuelas, no más hospitales, universidades, obras de agua y saneamiento”.

Desde Ramos Mejía, Katopodis reflexionó: “Creemos que Argentina debe construir más universidades, no parar con las que se están construyendo. Las obras en Argentina no las va a construir ni el Fondo Monetario ni los fondos buitres. Es el Estado con Néstor con Cristina, con Alberto y ahora va ser con Sergio Massa. Con más de 6700 obras en toda la Argentina”.

Comparando nuestro país y poniendo en contexto con el resto del mundo dijo: “Vemos en el mundo que las grandes potencias en el mundo la China, Estados Unidos, la Unión Europea, están llevando adelante las grandes obras de infraestructura que se están llevando a cabo ahora, en este momento (…) las inversiones más importantes en materia de infraestructura” Y tirando un palito anda encubierto dijo: “Acá hay sectores de la oposición que quieren que la Obra Pública se pare o peor, que la Obra Pública la haga el mercado, los grupos económicos que por supuesto no van a hacer la planta de agua en el Impenetrable del Chaco, ni el hospital en el Chilecito, ni las obras que van dándole agua a cada localidad de la Argentina”.

Katopodis tiene un objetivo claro: convencer a los trabajadores de que la Obra Pública es constitutiva para el país y así habló: “Que sean los trabajadores que le vayan a explicar que, una vez que voten, hay un después y que ese después hay que pensarlo y que para ellos significa que su familia tenga laburo no tenga laburo. Así de concreto y así de claro”.

Sobre esto aclaró: “No nos podemos hablar entre nosotros, tenemos que lograr que esto se entienda. Ellos, los laburantes de la construcción ya lo sufrieron, ya vieron lo que es una Argentina sin Obra Pública, una empresa que te suspende 30, 40, 60 días porque no pueden hacer frente a los salarios”, recordó.

Y habló también sobre la gestión macrista: “Ya saben qué significa cuando la Argentina como lo hizo (Mauricio) Macri, tachó de la planilla de Excel cuando fue a negociar con el Fondo Monetario Internacional, lo primero que entregó (…) fue la Obra Pública para achicar el gasto. Lo cierto es que ni achicó el gasto ni siguió con la Obra Pública que necesitábamos en la Argentina”, dijo efusivamente.

El ministro de Obras Públicas, que parecía ofuscado entre el sonido ambiente de las obras alrededor y su pasión para convencer a los trabajadores, paró para reflexionar sobre lo importante: las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Sobre esto dijo seriamente: “Entendemos que puede haber enojo, cierta frustración, cierto cansancio, pero ahora se define algo mucho más importante que es el destino de un país, se elige Presidente, se elige a dónde queremos ir”.

Para terminar y casi como un slogan dijo: “Una Argentina grande es con Obra Pública” y agregó: “Queremos que eso este se explique, se converse en cada obrador, en cada punto de trabajo con la UOCRA, con la Cámara y con todas las empresas. Pero que sea el trabajador el que se convenza y lleve este mensaje a su círculo más personal y que convenza a otros”.