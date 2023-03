Kelly versus Wado: los cruces por el salario mínimo y la profunda interna oficialista

Las negociaciones del nuevo importe del salario mínimo, vital y móvil (SMVyM) y las discusiones que se dieron en el Consejo del Salario, volvieron a exponer la fuerte interna que vive la coalición del Frente de Todos y el oficialismo nacional. Es que, luego de que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, propusiera que se dé un aumento fijo -por fuera de las paritarias- para quienes menos tienen, su par en la cartera de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, criticó su postura y reveló que los salarios más bajos de la provincia de Buenos Aires corresponden a los municipales, en un nuevo palo para la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La discusión se enmarca en la disputa que existe entre los sectores que responden al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, los principales protagonistas de la rivalidad para definir quién será el candidato a presidente por la coalición del Frente de Todos (FdT), a la que ambos pertenecen.

"Le digo a Wado que el sector salarial más retrasado es el de los municipales de la Provincia de Buenos Aires. Ahí tienen que intervenir porque yo no tengo competencia y la provincia de Buenos Aires sí", disparó Olmos, con el fin de tirar la pelota al espacio kirchnerista de la interna, y apoyada en que los sueldos estatales no dependen del Ministerio de Trabajo que encabeza.

La ministra aseguró que el planteo de su par "no parece el mejor método", ya que no está dentro de los cauces institucionales de las negociaciones paritarias colectivas, y antepuso el como solución que "habilitar todas las revisiones que se soliciten cuando hay impacto inflacionario". "Hubo gremios que revisaron tres o cuatro veces su paritaria. Esto se tiene que resolver por las vías de la negociación porque cada sector tiene su particularidad", señaló Olmos.

El nuevo SMVyM acordado por el Consejo del Salario será de 80.342 pesos desde el 1° de abril, 84.512 a partir del 1° de mayo, y de 87.987 tras el 1° de junio. En julio se volverán a reunir para nuevas subas. Hubo 30 votos afirmativos para sostener esta propuesta, con una abstención del diputado nacional Hugo Yasky, en representación de la CTA-T, y uno negativo por parte de Hugo "Cachorro" Godoy, de la CTA-Autónoma.

Quien se fue con críticas del cónclave que definió el SMVyM, fue el secretario general de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano. "Participé un rato de la reunión del Consejo del Salario, fue penosa", criticó el referente.

"Estuvimos todas las centrales sindicales, la UIA, el Gobierno, cuatro horas discutiendo por 18 mil pesos. Participé un rato y después no quise seguir participando. Esto no quiere decir que me voy a ir de la CGT. Esas 18 lucas son para morfar. Si hubiera votado habría votado negativo", reconoció Moyano.

"Un gobierno peronista discutiendo esto, a mí me dio vergüenza. Se lo dije a la ministra (por Olmos) y a los compañeros. Ojalá que todo el esfuerzo que está haciendo (el ministro de Economía) Sergio Massa se vea reflejado en la baja de inflación, le dije directamente a la UIA que ellos eran los responsables", precisó el camionero.

Si bien la ministra no le contestó directamente al hijo de Hugo Moyano, sí defendió el acuerdo alcanzado. "El SMVyM evolucionó 104 por ciento en 2022 y mantuvo una actualización acorde a la inflación", remarcó Olmos. "Hay que entender que el salario mínimo no es salario de convenio. Es un piso de referencia, los salarios de convenio están muy superados", indicó.

"Hay que destacar la institucionalidad del Consejo del Salario y recordar que, durante el gobierno de Mauricio Macri, los porcentajes se imponían por su propio criterio y no era acuerdo de las partes. Venimos teniendo acuerdos mayoritarios", argumentó Olmos, confiada en que su gestión va por el buen camino.

Las elecciones presidenciales de este año aceleran los trámites, y las definiciones del FdT respecto a la fórmula que llevará -y si habrá o no PASO- ganan cada vez más protagonismo.