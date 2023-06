Kicillof advirtió cómo es el plan de JxC: "Si gana la oposición, se viene un ajuste acompañado por un proceso de represión"

A falta de 45 días para que se realicen las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, que brindarán los primeros datos concisos de cómo podrían ser los resultados en octubre para definir los nuevos cargos presidenciales, hay una realidad y es que las encuestas están ajustadas. Y eso no es lo que principalmente preocupa, sino el hecho de que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar. En este caso, fue Axel Kicillof, que va por la reelección junto a su vicegobernadora Verónica Magario, quien mostró toda su inquietud en caso de que eso suceda otra vez. "Si gana la oposición, se viene un ajuste acompañado por un proceso de represión", comentó.

Los candidatos ya están decididos y por Unión por la Patria encabezarán la lista Sergio Massa como presidente y Agustín Rossi de vicepresidente, elegidos tras una larga reunión encabezada por Cristina Kirchner en el Congreso. Desde ese momento, todas las fichas del oficialismo están puestas en que será el ex intendente de Tigre el encargado en sustituir a Alberto Fernández.

Pero, más allá de la confianza y la fe, hay una realidad que es innegable: la oposición también juega. Así lo expresó el actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que mencionó justamente la palabra “miedo” tras referirse a ellos. “La evaluación de la derecha es aplicar el ajuste, quitar derechos, restringir oportunidades, concentrar riqueza y tercerizar recursos. La derecha busca que los trabajadores naturalicen una pérdida de ingresos rotunda. Olvídense que esto va a suceder en Argentina, acá hay peronismo", aseguró.

Patricia Bullrich ya comentó cuál será su plan de gobierno y Horacio Rodríguez Larreta posteó un hilo en Twitter manifestando sus proyectos en caso de ser el próximo presidente. Ambos coinciden en algunos ítems: recorte de planes sociales, más policías en la calle y mayor equipamiento para ellos. Con respecto a esto, Kicillof planteó: “Cuando se presentó Macri y ganó, lo camuflaron; pero ahora está explícito arriba de la mesa. En 2015 la llamaban la campaña del miedo. Pero ahora dicen de manera descarnada lo que van a hacer. Ya no es campaña del miedo, es miedo directamente".

La idea del ex Ministro de Economía era dejar reflejado el error que sucedió en el 2015, para que el 22 de octubre no vuelva a ocurrir. “Macri decía ‘voy a subir la jubilación, voy a subir los salarios, va a haber más empleo, no van a perder ningún derecho, lo que tenemos no lo vamos a perder’ y prometía la revolución de la alegría; nosotros decíamos que ese era el discurso que le armó Durán Barba y que iban a hacer otra cosa. Lo experimentamos y lo sufrimos”, analizó.

Y más allá de nombrar las cosas mal hechas y comentar el miedo que le da el sólo hecho imaginar lo que podría pasar con la oposición, también optó por compararlos con el oficialismo. De un lado lo bueno, y del otro lo malo. En la misma línea, asentó: "La derecha evalúa aplicar la papilla premasticada del ajuste, la quita de derechos y la reducción oportunidades. La respuesta de Unión por la Patria es seguir construyendo y profundizando una mejora de la distribución".

Sin dudas que más allá de todo lo dicho, que será utilizado para que los argentinos se replanteen el futuro que quieren a la hora de ingresar el voto en la urna, también le pidió a los militantes que los necesita presentes para poder seguir gobernando y principalmente para que Unión por la Patria salga victoriosa. “La militancia tiene que estar de pie y en alerta para seguir profundizando las conquistas y evitar algo que se presenta como una tragedia”, sentenció.