Kicillof anunció la equiparación de los salarios de los agentes de la policía bonaerense a los de la Federal

El gobernador Axel Kicillof anunció hoy en La Plata el eje del Plan Integral de Seguridad para la provincia de Buenos Aires. Una de las medidas centrales del anuncio es la equiparación de los salarios de la policía bonaerense a los de la policía Federal, demanda histórica de los uniformados. De este modo, los agentes de la bonaerense percibirán un salario de bolsillo de 44 mil pesos. Al mismo tiempo, cobrarán 5000 pesos por mes para uniformes y 120 pesos por las horas extras. Hasta el momento, tenían un salario de bolsillo de 35 mil pesos, cobraban 1100 por uniforme, y 40 por horas extras. También anunció una serie de mejoras para la policía: la creación de un Instituto universitario que mejore la formación policial y de dos hospitales específicos.

Las frases más importantes del gobernador

Necesitabamos asegurar los fondos permanentes que nos permitieran asegurar los gastos.

Una parte de la situación de la provincia se debe a la escasez de recursos.

La provincia aporta el 40 de los recursos a la coparticipación y recibe el 22 de los fondos.

Empezó el camino de la recuperación de la provincia. Después de asegurar los recursos se puede hacer el anuncio. Estamos hablando de 17 millones de habitantes, no de 3. Son temas graves y estructurales. Son 307 mil km 2, no 203, como CABA.

La flota policial no alcanza hoy a cubrir la respuesta al 911.

No se puede establecer un Plan Integral de Seguridad con policías con sueldos deteriorados.

El salario de la policía fue el que más se resintió durante los cuatro años anteriores.

Asumí con una provincia fundida, con un déficit de 120 mil millones de pesos.

A los gobiernos de nuestro signo político se les exige más.

Vamos a equiparar el salario de la bonaerense con el de la policía federal Argentina. 39521 oficiales de la policía percibirán un salario de bolsillo de 44 mil pesos y se aplicará la misma escala al resto de la policía, más 5000 pesos para uniformes, 120 pesos el valor de las horas extras.

Entre el salario de policías y el plus por uniforme llegarán a los 49000 pesos. Los que hagan horas adicionales llegarán a los 60000 pesos. Estas mejores serán aplicables también a los agentes del Servicio Penitenciario.

Igual trabajo, igual remuneración, pero también las mismas exigencias y las mismas obligaciones. Vamos a dar, pero vamos a pedir: vamos a ser muy exigentes.

Habrá dos hospitales específicos para la policía

Se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Vucetich, que permitirá avanzar en la jerarquización de la fuerza.

No es la manera de reclamar. Hemos visto imágenes espantosas en la quinta de Olivos y en la puerta de mi residencia, donde vivo. Esas imágenes no deben volver a repetirse. Si esto es un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente e histórica. Si no, en otro caso vamos a comprender que es una cuestión política y una cosa distinta.