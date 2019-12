Kicillof apuesta a destrabar la reforma impositiva en un encuentro con intendentes de Cambiemos

Con la mira en procurar intentar destrabar la negociación para habilitar la ley de reforma impositiva para poder aumentar los impuestos en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof convocó a los intendentes de Cambiemos a un encuentro en la Casa de Gobierno el jueves próximo, a las 12.

Fue el propio Kicillof quien cargó contra los legisladores de la oposición por no habilitar el tratamiento. "Si no colaboran va a haber un problema", remarcó el gobernador durante una entrevista ayer en América en donde recordó que "hay intendentes radicales y también del PRO que forman parte de la oposición a los que les estamos proponiendo, aunque no pensemos igual, que las políticas que llevamos adelante van a beneficiar a todos".

"El encuentro se había planteado para que los intendentes de Cambiemos conozcan al Gobernador y su equipo. Va a ser difícil que en el encuentro se acuerde algo porque el objetivo era otro. La concesión, en todo caso, va a ser que se conforme un encuentro a posterior con una mesa más chica”, adelantan.

Ese futuro encuentro tendría como protagonistas a Kicillof, a los intendentes de Lanús, Néstor Grindetti, de Vicente López, Jorge Macri, el ex vicegobernador Daniel Salvador, el vicepresidente del bloque de Cambiemos en la Legislatura, Alex Campbell, y el titular de ese espacio en el Senado, Roberto Costa; mientras que por el lado del oficialismo además del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se apunta a que también este Carlos “Cuto¨ Moreno, la espada legislativa del peronismo bonaerense.

“No se puede negar la ley impositiva, no se puede negar la posibilidad de gobernar... Pero el gobernador tiene que ceder y entender que hay que buscar un punto de equilibrio porque los salarios no crecieron al ritmo de la inflación”, afirmó el jefe comunal de San Isidro, Gustavo Posse, en declaraciones a Radio Mitre.

“Era un encuentro que ya estaba pautado antes de que empecemos a tratar el proyecto en la Legislatura, así que si bien el tema se va a tocar el foco está puesto en temas de gestión”, sostuvo un jefe comunal que remarcó ante la consulta de BigBang.

Cerca de Kicillof sostienen que la intención del mandatario provincial es abordar la falta de apoyo legislativo para los dos paquetes centrales, reforma impositiva y presupuesto, que envió y enviará en las próximas semanas. “Si no se comprometen a bajar los impuestos no hay chances de que se avance en nada”, agregaron desde la bancada de Cambiemos.

Tal y como publicó ayer BigBang, dentro del propio peronismo esperan que de cara a las sesiones extraordinarias de enero el Gobernador procure buscar consensuar algunos puntos de la ley debido a que en los primeros encuentros envió la orden de que debía aprobarse el proyecto sin tocarle ni una coma de como fue enviado.