Kicillof apuntó contra la Corte Suprema: "Tenemos cuatro jueces que hacen lo que se les canta"

Desde que la Corte Suprema de la Justicia decidió anular las elecciones en San Juan y Tucumán a tan sólo días de que se realicen, todo lo que requiere a lo mismo, se puso en dudas. De un lado, los que se mostraron a favor, es decir Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ya que fue a pedido de la oposición que se tome la decisión de suspenderlas, por lo cual hablaron de “legalidad al país”, y por otro lado, quienes hablan de invento y corrupción, es decir, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y ahora, Axel Kicillof.

A raíz de lo sucedido, este accionar generó, de cara a las próximas elecciones, un malestar en el oficialismo, ya que como indicó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, está en “riesgo el sistema electoral", porque si tomaron la decisión de hacer algo así en aquellas provincias, también podrían actuar de manera extraña en Buenos Aires. "Pueden objetarnos, pueden suspender una elección, cuestionar un candidato propio o de la oposición. Son cuestiones de altísima gravedad", analizó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la tarde del miércoles, se realizó un acto en Bragado, donde el gobernador se encargó de entregar 42 viviendas sociales y ambulancias, que son parte de un proyecto de 116 casas reactivadas y en la misma, a la hora de hablar, mostró toda su indignación con el accionar de la Corte Suprema y se mostró entristecido y furioso por el stand by que tiene la causa de la Vicepresidenta, a raíz del día que la intentaron asesinar y lo lenta que está funcionando la justicia.

En principio, sobre las cautelares judiciales por las cuales se tomó la decisión de suspender las elecciones provinciales, y en enojo con la Corte Suprema, sostuvo: "Es como un mensaje, una advertencia, una amenaza. La Corte Suprema no tiene la potestad, la legalidad ni el derecho de resolver sobre elecciones provinciales".

“Nosotros tenemos muchos candidatos y una que está prohibida. Son cosas gravísimas. A 40 años de democracia esto no debería estar pasando. Tenemos cuatro jueces que hacen lo que se les canta, suspenden elecciones, prohíben candidatos. Así estamos. Esto me da mucha tristeza”, argumentó.

"La Corte está formada por cuatro personas que se ponen encima de la democracia, de la cuestión tributaria, y del federalismo argentino. Ello puede resultar abstracto y lejano, pero la provincia tiene muchas necesidades y mucha deuda con su pueblo", manifestó.

Haciendo hincapié a lo que dijo Cristina Fernández en su carta, en la cual avisó que no será candidata a presidenta, planteó que la derecha “tiene muchos candidatos pero un solo programa, que es ajustar, endeudar, privatizar, recortar, dinamitar" y que, además, a la Vicepresidenta la tienen “apuntada” con un fallo que la inhabilita para ejercer cargos públicos, por lo cual ella decide no presentarse para no someter a su partido. En la misma línea, planteó que tanto la oposición como la Corte Suprema, “están fuera de control, del control constitucional, popular, democrático. Hacen lo que se les canta, así que la verdad hoy es que uno no puede más que estar tremendamente preocupado porque Cristina es la que más mide en las encuestas”.

Asimismo, mostró toda su indignación y enojo porque todavía no está resuelta la causa de cuando se la quiso asesinar a la ex Presidenta de la Nación y la bala no salió.

“Lo que plantea Cristina es que la trataron de matar el año pasado, vimos cómo la salvó que no saliera una bala, pero que todavía no hemos logrado que la jueza a cargo investigue a los responsables. Es un caso de privación de justicia”, asentó.

“Y no lo es para un partido político o una persona. Es para un país al que le tratan de matar a la vicepresidenta y no se investiga ni quién lo financió. Ahora apareció lo del Milman y los teléfonos que borraron. Son cosas que en cualquier parte del mundo estaría terminado el asunto”, declaró, haciendo hincapié en los mensajes que se borraron en los celulares del diputado Gerardo Milman y sus asesoras Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Mónaco, vinculados al atentado. Encima, el hecho sucedió en una de las oficinas que tiene Patricia Bullrich en Capital.

“No somos tontos. Si te tratan de matar y te dicen que van a estar de viaje y borran el teléfono con un perito en las oficinas de Bullrich, la verdad es que es muy dramático. Y luego un juicio que pretende marca la inhabilitación perpetua de Cristina”, concluyó.