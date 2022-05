Kicillof apuntó contra la oposición: "Ya no esconden que si vuelven es para sacar más derechos"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó anoche que "la unidad del Frente de Todos es la unidad con la gente, con el pueblo" y pidió "tomar las medidas" para "cuidar el bolsillo de los argentinos" porque "el papel del Estado es estar del lado de la gente".

"Hay que tomar las medidas. Hay que ir a fondo. No contra las corporaciones porque nadie va a destruirlas, pero hay que regularlas y ponerles límites. Ese es el papel del Estado, hay que estar del lado de la gente. La unidad del Frente de Todos es la unidad con la gente, con el pueblo. Esa unidad tiene que ser", resaltó Kicillof en su paso por el ciclo Sobredosis de TV.

La riqueza que tiene el Frente de Todos es que hay posiciones distintas: no es una cuestión de formas sino de qué medidas hay que tomar para llegar a los resultados"

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"De un lado están las corporaciones y del otro la sociedad. El Estado tiene que decir para quién juega. Nunca lo vas a escuchar a (el diputado libertario Javier) Milei criticando a las corporaciones o al poder económico. Es una rebeldía falsa. Y del otro lado lo tenés a (el ex presidente Mauricio) Macri que gobernó con las corporaciones", apuntó.

En ese punto, Kicillof reconoció que "hay dificultades graves, pero claramente no es para atrás la solución" y destacó: "La gente nos tiene que ver pelear, cuidándoles el bolsillo, pero no es 'en contra de' sino 'a favor de'".

En otro tramo de la entrevista, el mandatario bonaerense afirmó que Juntos por el Cambio es "una fuerza política de pura imagen", y puntualizó: "Macri es el jefe de la oposición, me parece que eso quedó tremendamente claro. Él ordena, cambia, disciplina. Es el que maneja. Hoy está todo subordinado a Macri".

"Están reescribiendo la historia como si bajaran de una nave espacial y dicen: 'Mirá que la inflación se soluciona así'. En su Gobierno no hubo pandemia ni guerra y tuvimos 53 puntos de inflación por el desastre económico que hicieron", manifestó.

En esa línea, Kicillof advirtió que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su discurso habla de "quitar derechos laborales, previsionales", mientras que "en 2015, Macri mintió".

"Macri dijo 'te voy a subir la jubilación, te voy a sacar el Impuesto a las Ganancias, no va a haber tarifazos, no voy a ir al FMI'. Así fue a buscar el voto. Ahora, basando en la pandemia, la guerra y una situación económica complicada dicen 'la solución es hacer todo rápido y a fondo'. Ahora nadie puede decir 'no sé a qué vienen'", enfatizó.

Por otra parte, el gobernador bonaerense condenó las declaraciones de la dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto, quien hace unos días afirmó que "en la Provincia hay que entrar con metra".

"Hay como una especie de competencia entre varios referentes de la oposición, ahora que apareció Milei, que dicen siempre cosas un poco extremas. Hay una competencia a ver quién dice la guasada más grande. Y luego pasó lo en Texas, en Estados Unidos, creo que fue muy desafortunado decir que en la Provincia hay que entrar con 'metra', a los tiros", disparó.

Al referirse a las acusaciones de corrupción por parte de la oposición hacia el kirchnerismo, apuntó: "En los bolsos de (el ex secretario de Obras Públicas José) López, nunca se llegó a comprobar de quién era la coima, pero lo que sí se descubrió es que venía de un banco, que el dueño era tesorero de Boca cuando estaba Macri".

"Que Odrbrecht, socia del primo de Macri, (Àngelo) Calcaterra, tenía la plata en ese banco. Y Odrebecht pagó coimas en Brasil. Si tiene cuatro patas y ladra…", concluyó.