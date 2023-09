Kicillof apuntó contra Milei, señaló a Macri y aseguró que Cristina “es la que conduce el peronismo”

“Estamos inaugurando hoy formalmente una de las 174 nuevas escuelas que se hicieron en toda la provincia de Buenos Aires”, dijo Axel Kicillof repleto de orgullo por lo realizado en su gestión, mientras se llevaba a cabo un acto por la apertura del Jardín de Infantes N° 952, ubicado en el barrio Esperanza de la localidad Santa Catalina. En el mismo, mencionó que se cumplió un año del intento de magnicidio de Cristina Fernández y apuntó a las elecciones generales: que no se cometa el mismo error como en el 2015.

El martes por la mañana el gobernador de la Provincia de Buenos Aires abrió las puertas a un nuevo Jardín de Infantes bajo su mandato y para ello estuvo acompañado junto por el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y por Federico Otermín, candidato a Intendente por Unión por la Patria y presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.

En principio, no dejó pasar el aniversario de uno de los días más tristes en Argentina: el intento de homicidio a la Vicepresidenta. Fue en el año 2022 cuando Cristina se bajó del auto con seguridad, acompañantes y militantes que la rodeaban expresándole todo su cariño mientras se dirigía hacia su departamento en el barrio de Recoleta. En medio del tumulto, Fernando Sabag Montiel, que ahora se encuentra detenido en un Servicio Penitenciario le gatilló en la frente y la bala no salió. Sin dudas que será un día totalmente inolvidable en la historia del país.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Este 1° de septiembre fue un día muy doloroso porque se cumplió un año de aquel intento de asesinar a nuestra vicepresidenta, a Cristina Kirchner. Es un año que se cumple también de impunidad. No sabemos quiénes financiaron el atentado, quiénes lo planificaron, solo sabemos quiénes lo ejecutaron. Nosotros lo único que estamos haciendo es buscar la verdad y pedir justicia, que sean castigados y que nunca más pase en la Argentina que vuelva el odio y la violencia política”, detalló Kicillof.

Seguido a ello, manifestó cuál es la imagen que tiene la ex Presidenta en el país y por lo cual aquel día será recordado como una profunda tristeza. “Lo digo no solo por el papel que tiene Cristina, por lo que ha hecho por nuestra provincia y por el país, sino también porque, aunque les duela y les moleste a muchos, Cristina es la que hoy conduce al peronismo”

Por otro lado, en cuanto a las medidas económicas que anunció el Ministro de Economía, como el bono y la suma fija, planteó estar de acuerdo con lo propio y lo calificó directamente como “el próximo presidente de la Nación”. “Ayer hemos anunciado que nos íbamos a sumar a lo que lanzó nuestro ministro de Economía y próximo presidente de la Nación, Sergio Massa, que es esta suma fija. Ayer lo lanzamos con los gremios de toda la Provincia y venimos hoy con este anuncio que es venir a que se pueda seguir creciendo de manera individual, social y colectiva”, indicó.

En esa misma línea, dejó un claro mensaje para las próximas elecciones generales a realizarse el 22 de octubre, en las cuales pidió “pensar” para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en el año 2015 con la victoria de Mauricio Macri. “En esta elección es importante pensar no sólo en todo lo que se hizo sino en lo que oímos por la televisión, que no son propuestas sino amenazas de ajustes y quita de derechos. Lo que uno vota tiene consecuencias. Mauricio Macri fue presidente, nos quedamos sin escuelas, ni computadoras y debimos revertir esa situación” dijo y agregó: “Por eso pido que tengan en cuenta estas cuestiones a la hora de votar, ante el riesgo de que se impongan quienes piensan que el mercado va a solucionar los problemas”.

En cuanto a la peligrosidad de lo que se dice en los canales televisión y que podía inferir en las próximas elecciones, como así lo fue en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que culminó con un batacazo de Javier Milei ganando con casi el 30% de los votos, asentó: “Hace muchísimo tiempo, aún en esas teorías del siglo XIX, que hoy por los canales de televisión nos vienen contando como si fueran novedades que se dieron cuenta de que hay determinadas ramas de la actividad humana, sobre todo las que tienen que ver con la educación, la salud, la infraestructura, que no son negocio para un privado”, contó. “¿Qué van a hacer? ¿Van a poner el asfalto y ponerte peaje porque camines por la vereda o porque pases por la calle? Es imposible que eso sea un negocio lucrativo”, planteó.

Apuntando directamente contra el candidato de ultraderecha por la Libertad Avanza, expuso: “Nos hablan mucho de la libertad pero tenemos una sociedad, una provincia, un país, un continente, un mundo con mucha desigualdad de origen. Y esa desigualdad genera que si uno se pone a discutir ‘seamos libres, cada uno hace lo que quiere’, como partimos de una situación de mucha desigualdad pareciera que unos son más libres que otros, ¿no?”

Y continuó: “Porque el que tiene la billetera suficientemente gorda puede pagarse un montón de cosas que el resto y la mayoría no se puede pagar. Y si no las puede pagar queda privada de ellas, si vamos a ese modelo donde todo es empresa, mercado y todo se soluciona pagando. El Estado debe generar condiciones para que haya más equidad. La educación pública y la salud pública debe ser para todos”.

Por último, concluyó pidiendo que desde la casa de cada uno, se trabaje para que “nunca más vuelvan el odio y la violencia política a la Argentina”, teniendo en cuenta lo sucedido con Cristina hace un año atrás y con las campañas políticas en referencia a Milei que habla de eliminar y ajustar un gran porcentaje de cosas en Argentina.