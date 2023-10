Kicillof arrasó en la provincia y (por ahora) habrá ballotage en CABA entre Jorge Macri y Leandro Santoro

El escrutinio de las elecciones generales de 2023 comenzó a dejar sus primeras definiciones sin que se hayan terminado de contar los votos. En el marco de un resultado nacional que estaría dejando un ballotage entre las dos primeras fuerzas, la de Unión por la Patria (UP) y la de La Libertad Avanza (LLA), en la provincia de Buenos Aires el gobernador peronista, Axel Kicillof, será reelecto ya que los primeros resultados lo dejan muy alejado y como virtual ganador. Por otro lado, en la Ciudad, Jorge Macri no logró la diferencia para imponerse en primera vuelta, y la jefatura de Gobierno la disputará -por ahora con el 74% de las mesas escrutadas- en una segunda en la que se enfrentará a Leandro Santoro, del oficialismo nacional.

En el territorio bonaerense, los primeros resultados expusieron que el voto del ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner logró un resultado cercano al 45,36 por ciento con el 65% de las mesas escrutadas, imponiéndose por casi 19 puntos a su rival de Juntos por el Cambio(JxC), Néstor Grindetti, que estuvo en 26,04, mientras que LLA, con su lista encabezada por Carolina Píparo, decepcionó con un desempeño muy por debajo del que tuvo en las PASO, al superar los 24,65%.

Es evidente que el resultado en la Provincia fue un impulso fundamental para el desempeño que alcanzó Sergio Massa de UP, quien terminó por arriba de las especulaciones que hacían algunas consultoras que pronosticaban que Javier Milei se podía llevar el comicio en primera vuelta. La continuidad de Kicillof también es un aliciente para un sector del kirchnerismo que tomó la elección provincial con la misma jerarquía que se encaró la nacional.

La Capital Federal también dio por tierra a ciertas afirmaciones que aseguraban dos cosas que no ocurrieron: que el primo del ex presidente Mauricio Macri iba a lograr imponerse sin ballotage, y que el candidato a jefe de Gobierno de LLA, Ramiro Marra, iba a mejorar contundentemente su desempeño para colocarse como un eventual segundo, dejando detrás al candidato radical de UP.

Los primeros números en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) colocaron al ex intendente de Vicente López con un 49,29 por ciento, cerca de los 50 puntos que se necesita en el distrito para imponerse en primera vuelta. Por su parte Santoro logró 32,25%, consolidando su elección y dejando hasta el momento un escenario abierto.

En caso de que finalmente haya una segunda vuelta en CABA, los votos de Marra tendrán que inclinarse para apoyar a unos de los contendientes, justamente el hombre que se hizo famoso por ahorrar en atún, por empujar la devaluación del peso y por haber aprendido sobre sexualidad con la pornografía, fue muy directo con sus dos rivales y dio definiciones de ellos que lo van a dejar complicado a la hora de mostrar apoyo convencido con alguno de los dos.

Los resultados preliminares de los dos principales distritos del país alejaron algunos fantasmas que se habían cocinado como eventual posibilidad más probable. Ahora resta ver cómo se desempeñará la campaña, con dos proyectos distintos y marcados de país y de CABA, hasta llegar al 19 de noviembre, cuando se vote por última vez en el año.