Kicillof cargó duro contra Larreta: "A nosotros nos asesoran expertos, no sé quién lo asesora a él"

Puso primera. Después de diferenciarse de la posición contra el DNU de Alberto Fernández y de advertir que el sistema sanitario del AMBA atraviesa uno de sus peores momentos, el gobernador Axel Kicillof volvió a apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta y denunció la puja detrás de la resistencia del jefe de Gobierno porteño a aceptar la marcha atrás con las clases presenciales por el riesgo epidemiológico del AMBA: "Es el peor momento para disputar autonomía o federalismo".

"Alberto, Carla (por Vizzotti) y toda la gente de Salud se reúnen con expertos del más altísimo nivel de la Argentina. En la Provincia también tengo un grupo de expertos, un comité de científicos y todos están de acuerdo, menos no sé quién", advirtió, en alusión a las advertencias de los epidemiólogos en torno a la necesidad de bajar los índices de circulación tanto en territorio porteño, como en territorio bonaerense. "No sé quién asesora ahí (por la Ciudad), nunca muestran a un grupo de expertos tampoco. No hay discusión, aparece gente de otra especialidad o rama diciendo que no hay que vacunarse, que está mal, que si se hace una cosa está mal y la contraria también. Lo único que hacen es aportar incertidumbre, dudas y angustia, cuando en un clima tan complicado hay que dar un poco de tranquilidad".

En diálogo con Radio El Destape, el gobernador también se refirió al debate en torno a la vuelta atrás con la presencialidad escolar: "A toda esta angustia que naturalmente la sociedad experimenta con algo tan extraordinario como esta pandemia, se le agrega que hoy los padres, las madres y las familias tienen que ver si respetan un DNU o a una jurisdicción que ha decidido no tenerlo en cuenta. Esto es agregar incertidumbre o dudas cuando uno tiene que transmitir la mayor certeza sobre las decisiones que toma".

"En el Gran Buenos Aires hubo algunas réplicas de lo que hizo Larreta y sobre todo de la orden que dieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich con respecto a la cuestión Educativa", resaltó Kicillof, al tiempo que reconoció que hubo "ejemplos de distritos opositores que pidieron pasar a la Fase 2 con interrupción de clases. Macri se desgarra las vestiduras por la situación de la educación cuando llevaron adelante uno de los períodos de mayor desinversión y desprecio por la educación pública y universitaria".

El gobernador aseguró que el reclamo "es un tema político": "Han tomado esta cuestión como en pugna. Ante tanta falsedad, es difícil tomárselo en serio. Si les preocupa la educación, se hubieran ocupado cuando tuvieron la posibilidad. Es una cargada. Los estudios científicos prueban que es una de las medidas más efectivas (las clases virtuales)".