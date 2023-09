Kicillof en modo campaña: "La derecha viene con la motosierra y Unión por la Patria viene a ampliar derechos"

A tan sólo un mes de que se lleven a cabo las elecciones generales, a realizarse el domingo 22 de octubre, cada candidato expresó sus propuestas en caso de ser elegido por la población y con ello quedó demostrado lo que cada uno quiere para el país. Por un lado una Argentina con oportunidades para todos, por otro lado un lugar donde solo se tenga en cuenta la clase alta comandada por un Gobierno que dejó una deuda millonaria en el país y por otro, una quitadora de derechos y ajustes por doquier. Es por eso mismo que, el miércoles a la mañana en un acto por una nueva inauguración, el actual Gobernador, Axel Kicillof, pidió tener sumo cuidado a la hora de ingresar el voto en la urna.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se hizo presente en la inauguración de un nuevo paso bajo nivel ubicado en Florencio Varela, en el cual estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el canciller Santiago Cafiero; el intendente local, Andrés Watson; y el exlegislador Carlos Kunkel. Si bien se basó en explicar por qué esa nueva creación beneficiará a más de 53 mil personas, también aprovechó para generar conciencia de cara a las elecciones.

De esa manera, apuntó directamente contra Javier Milei, quien no sólo advierte de par en par que buscará eliminar Ministerios y derechos adquiridos, sino que entre otras tantas cosas, privatizar la educación, la salud, eliminar el peso argentino para poder dolarizar y además, llevar a cabo la exportación de armas. Si bien suena catastrófico saberlo, hay una realidad y es que hace tan sólo un mes, dio el batacazo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ganando con el 30% de los votos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Una de sus máximas frases como referencia en la Libertad Avanza es "eliminar la casta" y es por eso mismo que en su speach se muestra con una motosierra para, entre otras cosas, cortar y ajustar absolutamente todo lo que cree "innecesario". A raíz de eso, Kicillof mostró toda su preocupación por las personas que deciden votarlo aun sabiendo sus propuestas y manifestó haber sido estafado por una de las tantas cosas que propone el libertario que ya sucedió en Argentina.

"Ninguna familia puede votar a los que le quieren arancelar el jardín de infantes o la escuela. Díganle a los jubilados que quieren volver a la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Yo fui víctima de esa estafa. Me sortearon y me pusieron en una AFJP. Yo aportaba y la plata iba a la cuenta de un banco, que la cobraba con una comisión. Cuando los laburantes sumábamos, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas. Fue una estafa", contó.

Sobre la famosa frase del ultraderecha de eliminar la casta y hacer referencia de que él no pertenece, planteó: "Ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para Maxima AFJP y Aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas? Más casta no se consigue", y agregó: "Haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos es choreo y curro, Milei".

Y en la misma línea, explicó sobre los trabajos que hizo el candidato de La Libertad Avanza que poco correctos resultaron ser. "Eso es afanarse la guita de los que laburan. Vos viviste de eso y cobraste de eso. Ni los jubilados, ni los estudiantes universitarios, ni los laburantes pueden votar a la derecha. No es un ensayo, no es una interna, sino que se deciden los próximos 20 años de Argentina. Por eso, para las elecciones que se aproximan le pido a los argentinos votar con el corazón por la patria".

¿Cuál es la obra pública que inauguró Kicillof? Se trata de un paso bajo nivel creado en Bosques, perteneciente a Florencio Varela, que según detalló ayudaría a 53 mil personas porque uniría dos rutas, lo cual volvería los accesos aun más fáciles de tomar. A raíz de ello, explicó que esto estaba planificado realizar años anteriores pero que el ex Gobierno decidió frenarlo y dejarlo parado sin terminar.

"Este paso bajo nivel fue iniciado y en el gobierno de Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal abandonaron", resaltó y apuntó directamente con todo lo que apunta Juntos por el Cambio realizar en caso de que Patricia Bullrich gane las elecciones, pero que se olvidaron de hacerlo en los cuatro años que duró su mandato. "El mercado no hizo esta obra vial que le mejora la vida a la gente, tampoco los empresarios hicieron centros de salud o escuelas porque no es negocio".

"La obra pública, las rutas, las escuelas, los centros de salud y hospitales, los parques industriales, o los hace el Estado o no los hace nadie. La producción y el trabajo no necesitan menos Estado, sino más Estado. Por eso abrir escuelas y hospitales es hacer patria", aseguró y señaló a la oposición por sus propuestas: "El país no necesita dinamita ni motosierra, sino ladrillos, pizarrones, ambulancias, resonadores y respiradores. En estos cuatro años inauguramos 187 nuevas escuelas en toda la Provincia, distribuimos miles de computadoras para los estudiantes y entregamos 162 ambulancias. Con los que hablan de dinamita, ajuste y obra pública cero nada de esto sería posible".

En cuanto al voto en las elecciones generales, expresó: "Lo que se vota el 22 de octubre es si el año que viene sigue habiendo computadoras para los pibes o se las sacan, si vamos a seguir inaugurando escuelas o las van a dejar caerse, si vamos a construir un país en base a la impunidad, o en base a a memoria, verdad y justicia. Estamos discutiendo si las Islas Malvinas son argentinas o hay que preguntarles a los isleños, si hay que privatizar YPF o potenciarla porque es soberanía energética y nacional".

Por último, concluyó pidiendo que reflexionen aquellos que piensan darle un voto a la oposición teniendo en cuenta todo lo que proponen y aseguró que la derecha accede a una motosierra y dese Unión por la Patria, lo hacen desde los derechos. "Lo vimos al ministro de Economía, Sergio Massa, resolver Ganancias, devolver el IVA de las compras a los trabajadores y sectores medios. Vimos la antesala de la próxima presidencia del compañero Massa trabajando todos los días para mejorar salarios y jubilaciones, y para cuidar lo que es de todos. Pido que reflexionen y miren todo lo hecho, y nuestro compromiso de hacer todo lo que falta con más educación, obras y salud pública. La derecha viene con la motosierra, pero UxP viene a ampliar derechos".