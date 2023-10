Kicillof fulminó a Milei: "La dolarización es bajar salarios, devaluar, privatizar , endeudar y ajustar"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó de irresponsable al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, luego de las declaraciones que dinamizaron la devaluación del peso y por las que fue imputado por el fiscal federal Franco Picardi. Además igualó el plan de dolarización con la convertibilidad de Carlos Saúl Menem y definió el principal plan económico del libertario como "supercherías de curandero".

El mandatario definió ante Futurock la convocatoria a no renovar los plazos fijos que hizo como posturas "inéditas y totalmente irresponsables", ya que no debería hacerlo "alguien con la responsabilidad que debería tener Milei como candidato a presidente primero, y después como el que sacó 29 en ese triple empate".

"Declarar que retiren los depósitos yo no lo vi en mi vida. Es de un enorme grado de irresponsabilidad. Y me tocó ser ministro de Economía, diputado durante el gobierno de Mauricio Macri, y vocero económico del bloque opositor que ganó las elecciones, y durante el macrismo nunca tuvimos expresiones de ese tipo", señaló. "Además de la insensatez de la propuesta, y que no tuvo el eco que seguramente esperaba, es muy intrépido e irresponsable pedirlo. Es sólo condenable y censurable una apreciación de ese tipo", rechazó.

Para el gobernador, el proyecto de la dolarización "está dentro de un modo de actuar que tiene Milei, que antes problemas y malestares real, pretende venir no con un plan económico, sino con una especie de medidas milagrosas y presuntamente novedosas que nunca se aplicaron y vendrían a dar una solución inmediata a los problemas que hay".

"Después vinieron los papelones de los economistas de Milei que dijeron que para dolarizar tendría que ser a 11 mil pesos un dólar. Después Milei diciendo 'no, tendría que ser a lo que esté el blue'. Otros diciendo no se va a poder dolarizar el primer día, va a tener que pasar algún tiempo. Y después en el debate ya ni habló de la dolarización, tampoco habló del voucher. Son supercherías, son cosas de curandero", calificó Kicillof. "La magia de esas recetas es que nadie sabe qué son, tienen algo de fe, pero cuando empezamos a ver el prospecto decimos 'no sé si tomarlo'", ejemplificó.

"Cuando empezaron ellos mismos a hablar de los efectos colaterales, eran bajar salarios, devaluar un montón, y después privatizar, vender todo, endeudar, ajustar. Es todo eso. El mérito que tuvo es plantear una palabrita que parece mágica: dolarizar, que cuando empezás a desarrollarla no es ni buena, ni eficaz, y menos todavía novedosa. Es lo más viejo que te pueden ofrecer", opinó el ex ministro de Economía. Eso fue como se planteó vouchers y dolarización, que tienen otra cualidad: nadie sabe bien qué son y qué efectos van a tener", agregó.

"Argentina ya tuvo una dolarización, que fue enmascarada en la convertibilidad, pero fue una dolarización de la Economía. Se planteó que circulaban tantos pesos a un tipo de cambio 1 a 1, y circulaban pesos equivalentes a los dólares que había en las reservas. Ya la tuvimos, fue la convertibilidad, la hizo Domingo Cavallo, y fue la madre de la peor de las crisis de la historia Argentina", recordó.

"Duró 10 años donde fue falleciendo la producción nacional, fue perdiendo valor el salario, pasamos de 7 por ciento de desempleo a 18 -eso antes de que estallara todo por los aires- y requirió alimentar con dólares nuevos a la circulación que implicó un endeudamiento enorme y la venta desesperada y a valores viles del patrimonio argentino, como YPF", remarcó.

"La propuesta de dolarización no tiene nada de novedoso, ya se aplicó, fue un desastre, no tiene nada de original, nada de disruptivo, y menos todavía de remedio para los problemas que tenemos", aseguró el gobernador, quien para graficar esta realidad indicó que cuando Milei debió mandar a hablar a alguien con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron "Roque Fernández y a Carlos Rodríguez, dos economistas que vinieron en los 90 cuando Menem echó a Cavallo".

"Con la dolarización de los 90 fundieron 300 mil productores agropecuarios. Mata al campo también, porque la producción se vende en dólares, pero los costos también. Y el pequeño productor sin crédito termina ahorcado. Le va mal a toda producción local. Lo que funcionan son las importaciones, el turismo emisivo, el de irse a vacacionar afuera, porque se produce una apreciación cambiaria que produce que la moneda local valga mucho afuera a costas de no poder producir nada en la Argentina", detalló el mandatario.

El gobernador se mostró preocupado por algunas declaraciones de Milei, ya que no sabe si buscan llamar la atención o mostrarse ofensivo e insultante. "No sé cuál es el propósito y a veces parece que ni él mismo lo supiera porque después tiene que recular. Desde propuestas como la venta de órganos, la contaminación de los ríos, que el Papa es enviado del maligno, no dejó sector sin ofender", afirmó. "Parece que es un modus operandi, que encuadro en ir a vociferar cosas que son muy complejas", agregó al respecto.

También señaló el episodio en el cual durante el debate aseguró que no eran 30 mil los desaparecidos. "Dijo casi textualmente discursos que sólo se le escucharon a militares del Proceso, a asesinos", indicó. "Hablar de que se produjo una guerra, que hubo excesos. Es un discurso que sólo tienen los dictadores. Lo digo objetivamente, no escuché a nadie más decirlo en 40 años de democracia. Eran las palabras textuales de Massera, no puede ser un error eso, que justo se le ocurrieron las mismas palabras. Cuál es el efecto buscado y cuál el real, no tengo idea. Sí veo la gravedad en todo esto: de decir retiren los depósitos, no hubo 30 mil desaparecidos, va a haber venta de órganos", cuestionó.

"Leí textualmente declaraciones de Milei: 'Si X se quiere suicidar, que lo haga. ¿Qué vamos a regular la vida de los demás?. Si se quiere drogar que se drogue, mientras no lo tenga que pagar yo'. Son posiciones de una insensibilidad y falta de registro casi inhumanas", calificó el economista. Por otro lado, Kicillof habló respecto a la otra medida de generar un mercado de escuelas. "Los vouchers también son una propuesta de arancelar. En Chile hicieron un desastre", reveló. "No es una competencia de mercado por el voucher, es una privatización", añadió.

Respecto a la situación electoral actual y a todas las críticas vertidas sobre su espacio tras el escándalo de corrupción de Martín Insaurralde y su aparición a todo lujo a bordo de un yate en Marbella y acompañado de la modelo Sofía Clerici, señaló que esta "se ha transformado en la campaña más llena de roña de los últimos tiempos".

"A Sergio con mucha iniciativa y velocidad de respuesta de lo que se ha vuelto una especie de intento muy fuerte de la derecha para que no gane Unión por la Patria (UP). Eso necesita permanente intervención de él, tanto como ministro de Economía, con iniciativas y anuncios muy importantes que marcan el carácter de esta última etapa, sobre todo pre y post PASO, que yo llamé el primer episodio de la temporada que viene, que es el gobierno de Sergio", analizó.