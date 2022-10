Kicillof habló de las candidaturas de 2023: “Cristina tiene todas las condiciones para ser Presidenta”

Hace pocas horas, Máximo Kirchner, diputado del Frente de Todos, jefe de La Cámpora y presidente del Partido Justicialista bonaerense, tiró una bomba de cara a las elecciones 2023 y desestimó que Cristina Fernández de Kirchner pueda competir por un tercer mandato presidencial. “Creo que Cristina no va a ser candidata en 2023”, afirmó.

Bastaron menos de 24 horas para que Axel Kicillof redoblara la apuesta y marcara la cancha en la interna del Frente de Todos. En una entrevista radial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo sobre Fernández de Kirchner “tiene todas las condiciones para ser presidenta”.

En ese sentido, Kicillof fue categórico para definir el rol que ocupa Fernández de Kirchner dentro de la interna peronista y afirmó: “La ex presidenta conduce el movimiento político más importante y tiene todas las condiciones para ser presidenta. Y agregó: “Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría, pero obviamente la decisión de la candidatura, por ese doble carácter de ser ella y de ser quien conduce, va a estar en sus manos”.

En otro punto, el gobernador bonaerense afirmó: “En 2015, Macri hizo campaña adentro del disfraz de Mickey. Ahora están diciendo lo que piensa: es un momento fantástico. En el Frente de Todos no tenemos derecho a distraernos. Por eso creo que es prematuro hablar de candidaturas. Por más que nuestro frente cruja, hay que mostrar para dónde queremos ir y no hay que ser abstracto en esto. Hay que arriesgar a perder para ganar y no hay que indefinirse sino definirse. No es un momento a nivel internacional de medias tintas”.

Y completó: “Si hay que simplificar la discusión que viene para 2023, sería ‘la derecha o los derechos’. En esa situación, la figura de Cristina asociada a los 12 años donde se mostró que era posible un proyecto de autonomía, de reindustrialización, de integración regional... Claves centrales para la economía y el mundo que viene. Hay una etapa que es para audaces me parece. El pueblo es el que decide las candidaturas y después su conducción tiene la capacidad y el olfato para darle una expresión en las listas”.

En ese contexto, Kicillof afirmó sobre lo que vio en el acto del 17 de octubre en Plaza de Mayo y lo que se repite en los barrios de la provincia de Buenos Aires: “Uno ve que hay un empuje, una voz, que empieza a decir Cristina 2023. Eso se observa y se nota. Me parece que tienen el derecho, la oportunidad y la voluntad de expresarlo. Ese Cristina 2023 puede significar muchas cosas″.

Y finalizó sobre la actualidad económica argentina: “Hay una situación contradictoria: se recupera el empleo, las empresas y la producción, pero los salarios no alcanzan. Hay que pasar urgente a la etapa distributiva y mejorar ingresos. Hay que cortar la inercia del aumento de los precios. El objetivo tiene que ser una recuperación de los ingresos populares”. Y dijo: Hay que estabilizar y distribuir lo más rápido posible, porque crecimiento sin distribución no se sostiene”.