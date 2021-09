Kicillof ironizó sobre la palabra “garchar”: “Nos gusta compartir, abrazarnos y paro acá porque si no se arma un despelote”

En un acto con los precandidatos del Frente de Todos en la previa de las PASO, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se tomó un tiempo para ironizar sobre la polémica creada por la oposición con la palabra “garchar”, que se originó por una frase sacada de contexto durante una entrevista a Victoria Tolosa Paz.

En el encuentro en Olavarría, el gobernador dijo, entre risas, cuando hablaba del cumplimiento de los protocolos sanitarios y de la nueva normalidad que trajo la pandemia de coronavirus: "A los peronistas nos gustan los actos, nos gusta compartir, nos gusta abrazarnos y paro acá porque si no se arma un despelote".

La frase de Kicillof apuntó de lleno contra todo el arco de la oposición y en particular con María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia y ahora precandidata por la Ciudad de Buenos Aires por el frente Juntos, quien criticó con dureza a Tolosa Paz y lanzó: “Es increíble, es difícil de responder, el gobierno subestima a los jóvenes. ¿De verdad creen que los jóvenes los van a votar por eso?, dejemos que que ellos se ocupen de su sexualidad, nosotros tenemos que encargarnos de que tengan trabajo digno y educación de calidad, conseguir un alquiler, para eso tenemos que derogar la ley de alquileres y puedan irse a vivir solos".

Más allá de eso, el gobernador continuó con su alocución en Olavarría sobre lo que significó la pandemia para los argentinos: "Me permito una pequeña reflexión más personal, tan vertiginosos se ha vuelto esto, que creo que no exagero si digo que como que aquellos que pasaron por una guerra, un terremoto, y después los hijos, los nietos le preguntan cómo fue. Hoy, viviéndolo nos resulta difícil comprender lo extraordinario, por lo malo, lo fuera de normal de esta época”.

Y agregó sobre las consecuencias que podrían verse dentro de un tiempo: "Estoy seguro de que esto va a dejar una marca inmensa, que no nos lo vamos a olvidar en la vida, mis hijos, los chiquitos, que están experimentando esto, no se lo van a olvidar en la vida".

"Ante una situación tan trágica, tan excepcional, tan dramática, difícil, en esos momentos uno pensaba que en la opinión pública, en lo comunicacional, debería haber sido de ayuda, de colaboración, de acompañamiento", dijo el mandatario sobre el rol que tomaron los medios de comunicación hegemónicos y allegados a Juntos por el Cambio.

En ese punto, Kicillof agregó: "Es como si a uno le toca atravesar una guerra, un terremoto, un incendio, y tuviera siempre a alguien al lado con los brazos cruzados, mirada circunspecta, criticando, enojándose. Diciendo: 'Che, el incendio se apaga así' y dando indicaciones y diciendo: 'Este inútil'. Y hemos tenido una parte de los medios de comunicación, lamentablemente y de la oposición política que creo que no estuvo a la altura de la complejidad y de la angustia que generó la pandemia. Relataron, criticaron, se enojaron, incentivaron el odio, señalaron. Les pregunto: ¿Por qué no agarraron un balde de agua y ayudaron?".

Para finalizar, el gobernador de la provincia explicó sobre lo que hizo la oposición desde marzo de 2020 hasta la actualidad: "Hubiera sido una buena oportunidad para aquellos profetas del odio, aquellos que disfrutan, buscan o lucran de las divisiones, ayudaran más, que pusieran un poquito más el hombro, que acompañaran más, en vez de andar diciendo: 'Esa vacuna no me gusta, esa vacuna es veneno, por qué no traen la otra, por qué no llegan más rápido'. Hubieran hecho un poquito de solidaridad e ido a buscar ellos alguna vacuna, una vacuna en la República Argentina, una en la provincia de Buenos Aires para ayudar".



"Hemos visto por los canales de televisión porteños, macristas, todos los días poniendo el reflector sobre aquel que incumplía, diciendo: 'Hay miles de fiestas clandestinas, la gente no acepta los cuidados'. Si lo mostraban tan amplificadamente con la intención, tal vez, de además de criticarlo de fomentarlo. A veces daba esa impresión", explicó Kicillof en el acto.

Y continuó: "Por cada uno de esos casos de irresponsabilidad, de incumplimiento, ni siquiera con maldad, porque tal vez alguien se relajó, porque se cansó, se agotó, por cada uno de los casos de incumplimiento en la Provincia de Buenos Aires tuvimos cientos de miles de casos de bonaerenses que ayudaron, colaboraron, que no pensaban solamente en ellos".