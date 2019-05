Kicillof-Magario será la fórmula para la gobernación bonaerense de los Fernández

La foto no pasó desapercibida. Fue tomada el sábado, antes del acto que la fórmula Fernández-Fernández compartió en Merlo, y para muchos simbolizó la “bendición” de una fórmula electoral en la provincia de Buenos Aires. En la imagen se observa a Alberto Fernández y Cristina Kirchner junto a Axel Kicillof y Verónica Magario.

La foto fue compartida casi de manera simultánea este lunes por Cristina y Alberto Fernández, luego de un encuentro que tuvieron por la tarde en el Instituto Patria, donde la ex presidenta tiene sus oficinas. Hasta allí además había llegado el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, una pieza clave en el armado bonaerense, y uno de los jefes comunales que más insistió en que la candidatura en la Provincia quedara en manos de los intendentes del conurbano. Incluido el mismo.

Esta tarde fue el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien confirmó con una publicación en Instagram que la fórmula a gobernador de Alberto Fernández y Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires será Kicillof-Magario, en ese orden. Otro intendente del conurbano confirmó a BigBang que la dupla del ex ministro de Economía y la actual intendenta de La Matanza resultó elegida. Y luego, minutos antes de las 18, el propio Insaurralde confirmó la elección del binomio que buscará recuperar la provincia de Buenos Aires para el peronismo. El propio Insaurralde dio un paso al costado.

Kicillof hace tiempo que viene recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires con una estructura mínima y en esos actos tuvo en general buen recibimiento. De esa manera se posicionó como el el precandidato con mejor intención de voto. Hasta la semana pasada, los precandidatos eran Kicillof, Insaurralde y Sergio Massa. La idea era seducir el ex intendente de Tigre con ese puesto clave, pero no picó.

Por los diarios

“Ningún intendente se va a enterar de una fórmula por los diarios, se habla con ellos permanentemente”, dijo más temprano a BigBang un hombre clave en el armado político de Alberto Fernández. La foto de Kicillof con Magario no fue improvisada: fue pedida por la propia Cristina en la previa del acto en Merlo el sábado. En política, ya se sabe, nada es casualidad. Cerca del ex ministro de Economía sabían que una vez que se difundiera la imagen, las versiones sobre una fórmula bonaerense no tardarían en llegar.

Mientras tanto, el armado electoral que comandan Cristina y Alberto avanza con rapidez: en la Ciudad se busca sellar un acuerdo para la conformación de un “frente opositor”, que incluya desde el PJ, La Cámpora, Victoria Donda y hasta el propio presidente de San Lorenzo, Matías Lammens. A nivel nacional, todavía le dan forma al rompecabezas de campaña, acomodando las piezas del Instituto Patria, del propio Alberto y de los dos hombres que renunciaron a su candidatura, Felipe Solá y Agustín Rossi. “La unidad fotográfica es la más fácil de lograr”, bromean ante BigBang.

ERA UN ARMA DE NEGOCIACIÓN

Hasta hace algunas semanas la candidatura de Kicillof tenía cierta resistencia en algunos intendentes del conurbano, aunque otros creían que era lo mejor si iba acompañado por alguno de ellos. El ex ministro de Economía les respondía con números: la mayoría de las encuestas que llegaron a sus manos reflejaban una amplia diferencia tanto con Insaurralde como con la propia Magario, con quien en su entorno afirman que tiene una excelente relación. Y ya se sabe el peso que tiene el distrito de La Matanza en clave electoral.

Ahora que ese sabe que efectivamente esa es la fórmula, los intendentes tendrían un rol importante en el armado de las listas en la Provincia. Ayer, antes de reunirse con Los Fernández, Insaurralde mantuvo en encuentro con Máximo Kirchner, uno de los encargados del armado electoral en tierras bonaerenses.

“Plantear que esta es la fórmula es cancelar la discusión, el frente no está cerrado”, decían a este medio cerca del candidato presidencial, unas horas antes de la confirmación. En el entorno de Kicillof no descartaban que la imagen fuera utilizada como un puente para negociar con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

Los puentes entre Alberto y el tigrense no se cortaron nunca. Pero Massa confirmó esta mañana que se queda en Alternativa Federal para disputar las PASO a Presidente. Con lo cual la posibilidad de la unidad quedó en la nada. Este jueves el Frente Renovador tendrá su congreso en La Rural y allí se confirmará la decisión de quedarse en Alternativa Federal.