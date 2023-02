Kicillof pidió a CFK candidata y Alberto queda solo en el Congreso: las claves del día

¿Foto de candidato? Macri se inmortalizó con Messi, el Dibu y sus parejas, luego de ganar los premios de The Best

El ex presidente Mauricio Macri se mostró junto a los jugadores de la Selección argentina Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez y los felicitó por ganar en sus respectivas categorías en los premios The Best.

"Felicitaciones a Leo, Antonela, Dibu y Mandinha por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos!", expresó el líder del PRO.

Macri participó de la ceremonia en la que Messi se consagró como el mejor jugador del mundo, Martínez ganó en la categoría mejor arquero y Lionel Scaloni en la de mejor entrenador.

En su cuenta de la red social Instagram, el ex mandatario subió una fotografía junto a Messi, su esposa Antonella Roccuzzo, y Martínez y su esposa Mandinha Martínez.

El ex presidente participó de la entrega de premios que tuvo lugar en París, Francia, en su calidad de presidente de la Fundación FIFA.

De esta forma, Macri consiguió lo que no logró ningún otro político de la Argentina: una foto sonriente con las dos figuras de la Selección campeona del mundo de Qatar 2022.