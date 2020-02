Kicillof postergó el pago a los docentes y convocó a paritarias para el lunes: la palabra de Baradel

Axel Kicillof anunció este jueves que los docentes percibirán en marzo un ajuste salarial adicional vinculado al aguinaldo de diciembre. "El aumento a los docentes correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre se tiene que pagar a partir del conocimiento del índice de inflación. Entonces se pagará a principios de febrero. Hay un adicional que habían arreglado los maestros para diciembre que se va a pagar después", explicó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que lo primero que hizo al asumir, en diciembre pasado, "fue encarar el tema de la infraestructura escolar" y contó que se relevaron 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases en marzo, ante los reclamos de los gremios por la postergación de pago de un remanente de diciembre en los salarios docentes.

"No voy a hablar de tragedias ni golpes bajos, pero relevamos 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases. Empezó el plan para que puedan iniciar las clases en marzo, cosa que no venía pasando porque había muchas escuelas cerradas por esta cuestión", sostuvo esta mañana el mandatario en declaraciones a Radio Con Vos.

En esa línea, Kicillof aseguró que esa postergación de pago no está relacionada con la decisión del Gobierno provincial de abonar con recursos propios un vencimiento de deuda. "Conseguimos una colocación muy buena y de esa manera pudimos responder a los bonistas, pero una cosa no está vinculada a la otra", remarcó el gobernador, sobre el pago del bono BP21 por U$S 250 millones.

Y en ese sentido, insistió: "Estamos respetando lo que firmó el gobierno anterior. Este mes estamos pagando los sueldos con aumento y el mes que viene pagaremos un retroactivo que corresponde al mes de diciembre. Las dos cosas se van a hacer y se van a cumplir. De ninguna manera los docentes tienen que pensar que no se está cumpliendo".

Al final, Kicillof explicó que la idea del gobierno bonaerense es que “los docentes no pierdan con la inflación. Estamos hablando muy bien con los gremios". De esta manera, los docentes cobrarán mañana sus salarios de enero con un aumento del 11,7%: ese incremento contempla las cuotas del último trimestre, pero no una mejora vinculada al aguinaldo de diciembre.

Aún sabiendo que Vidal dejó una Provincia devastada, para el SUTEBA el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad. — Roberto Baradel (@RobiBaradel) February 5, 2020

Por último, el gobierno bonaerense convocó a paritarias a los gremios docentes y estatales para el próximo lunes, 10 de febrero, en el Ministerio de Trabajo. Los cinco sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) -Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop- cuestionaron la postergación de ese ajuste que se realizará en marzo.

“El gobierno provincial notifica que no puede hacer frente este mes al remanente correspondiente a diciembre, el cual saldará durante marzo. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense estamos realizando en este momento el reclamo correspondiente”, planteó el FUDB en un comunicado.

Mientras que Roberto Baradel, secretario general de Suteba, también se expresó a través de su cuenta de Twitter: “Aun sabiendo que Vidal dejó una provincia devastada, para el Suteba el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad. Por eso, demandamos que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes”, señaló.