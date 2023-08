Kicillof reconoció 94 detenciones y denunció una campaña para fomentar saqueos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó los saqueos que se dieron en distintos puntos de puntos de la provincia, apuntó contra quienes fomentaron los desmanes en las redes sociales y confirmó que ya hubo 94 detenidos. Al mismo tiempo, el secretario de Seguridad local, Sergio Berni, reveló que hubo unos 150 intentos de robo en el territorio, todos relacionados a los hechos.

El mandatario dio una rueda de prensa desde Puente 12, donde se reunió con Berni y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak. "La situación arrancó el fin de semana en Mendoza, Neuquén, Córdoba. Y aquí en Buenos Aires se empezaron a encontrar en redes y llamados, falsas denuncias e imágenes del Conurbano vinculadas a robos y violencia", denunció, mientras que aseguró que los desmanes fueron fomentados.

"Cuando uno habla de una campaña y una preparación se refiere a un hecho concreto, que es que hubo falsas denuncias de cosas que no estaban ocurriendo en nuestra provincia", expresó en relación a los llamados falsos al 911 que detectaron en los últimos días. "Ayer tuve una larga reunión con los intendentes, que estaba programada. Sólo en José C. Paz nos llegaron imágenes de robos en un comercio de electrónica y otro de ropa, incluso con la intervención de figuras políticas de otros espacios, que eran mentira. Eso nunca ocurrió", ejemplificó Kicillof.

"Hablé con el intendente que no estaba en la reunión y me dijo que no estaba ocurriendo nada de esto. Pero hubo un permanente trabajo de instalar la cuestión cuando no ocurría. Más tarde comenzaron a producirse hechos de robo, varias denuncias atendidas con mucho profesionalismo y despliegue", precisó el ex ministro de Economía de la Argentina..

El gobernador también afirmó que, además, se comunicó con todos los intendentes de los municipios en los que hubo conflictos, como en Moreno, José C. Paz, Escobar y Tigre. "Estuvimos hablando del fortalecimiento de la seguridad esta noche y me voy a reunir con algunos de ellos para seguir trabajando", reconoció.

"Lo que puedo decir es un hecho comprobable, que hubo muchísima movilización en redes sociales, de grupos, incluso de redes oficiales de algunos dirigentes políticos que hablaron de temas que no ocurrieron", señaló Kicillof, quien indicó que las 94 detenciones que hubo hasta el momento fueron producto de los más de cinco mil uniformados que fueron parte de los operativos de seguridad que se desarrollaron a medida que llegaban las denuncias.

El mandatario también rescató las declaraciones que hizo su par mendocino, Rodolfo Suárez, quien negó las viralizaciones que se habían dado sobre supuestos saqueos que nunca llegaron a desarrollarse en su territorio.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad también tuvo una intervención con la prensa, en la que develó que en las próximas horas tendrá una reunión con miembros del Poder Judicial para coordinar las acciones de su cartera.

"Lo de ayer fueron hechos puntuales caracterizados por la presencia de grupos organizados, muchos menores, en donde el pueblo en general no acompañó e inclusive ayudó a mantener el orden a la Policía", señaló Berni. "Tuvimos en una hora pico, de manera conjunta y coordinada, más de 150 intentos que fueron interceptados por la Policía, salvo los hechos que son de público conocimiento en Moreno y en algún otro lugar", añadió.

"Estamos trabajando para que se caratule como robo en poblado y en banda, que no es común, es calificado, por lo que no es excarcelable y tiene una condena de 15 años", reconoció respecto a la orientación judicial que se le dará a los hechos delictivos que se desarrollen en este contexto. "Sabemos a qué nos estamos enfrentando y las especulaciones de aquellos que buscan el caos, porque creen que cuanto peor mejor, están totalmente equivocados y que sepan que hay un gobierno que trabaja permanentemente para llevar la paz a los bonaerenses", informó.