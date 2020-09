Kicillof se reúne con Alberto en Olivos y prepara una serie de anuncios para desactivar el conflicto con los policías bonaerenses

El gobierno bonaerense va a anunciar mañana el Plan integral de Seguridad para la provincia. El plan no contempla solamente los aumentos de sueldo y las nuevas escalas salariales que reclama un sector de la policía bonaerense, sino también una serie de mejoras en materia de infraestructura y de recursos para los efectivos. Los anuncios van en línea con los hechos por el presidente el viernes pasado junto con el gobernador, aunque aquellos eran específicos para el conurbano. La línea es la misma: mayor presupuesto y algunas obras.

Fuentes del ministerio de Seguridad provincial , a cargo de Sergio Berni, relativizaban un poco ante BigBang el alcance de la protesta de los uniformados. El cálculo del ministerio es que hay 96 mil efectivos y que la adhesión a las protestas abarca, a lo sumo, al 10 por cientos. La cifra parece un poco escueta si se considera que sólo ayer en Puente 12 -en La Matanza- había alrededor de 2500 personas. En el gobierno bonaerense hubo, hasta el momento, un reconocimiento de que los reclamos salariales eran justos. Lo dijo el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco; lo dijo la ministro de Gobierno María Teresa García; lo dijo el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque. A su vez, hay un factor irritativo del cual se habla poco, pero ahí está: por causa de la pandemia, los policías llevan seis meses sin cobrar los adicionales: partidos de fútbol, recitales, eventos de todo tipo que los contratan como seguridad y que les permiten cobrar ingresos extra. Y todo eso sin hablar de ingresos no tan justificables.

De cualquier modo, en la provincia descartan cualquier posibilidad de establecer algo así como una "mesa de negociación" con los cabecillas de la protesta. "La sindicalización de la policía está prohibida, y no hay ninguna iniciativa del gobierno bonaerense para permitirla", ratifican. Simplemente se harán los correspondientes anuncios y se esperará que con ellos la protesta quede desactivada y pierda toda razón de ser. Las protestas de los autoacuartelados de la policía incluyeron duras críticas hacia el ministro Sergio Berni, a quien la administración de Kicillof respaldó enfáticamente. “Berni sigue en su cargo, absolutamente, no hay ninguna razón por la cual debería dejar su cargo”, dijo Bianco en diálogo con radio La Red, en donde además ratificó a la cúpula de la fuerza policial.

Bianco también se encargó de dejar en claro públicamente que el gobierno bonaerense no reconoce como interlocutores válidos a los manifestantes. "Acá no hay una oferta que se tiene que validar porque no hay un sindicato ni una paritaria; acá hay una determinación del gobierno bonaerense de otorgar un aumento, que será comunicada por decreto”, señaló. A las 18, el presidente Alberto Fernández se reunirá con el gobernador Axel Kicillof en la quinta de Olivos para analizar la situación. Ya se habían encontrado esta mañana en Quilmes y se habían hecho un rato para dialogar a solas.