Kicillof, su "enojo" con Insaurralde y su filosa opinión de Milei: "Es como un terraplanismo en economía"

Campaña, política nacional, el fantasma de Javier Milei y su plan de dolarización, los pendientes políticos y, claro, la escapadita de Martín Insaurralde a Marbella… Axel Kicillof no tuvo ningún reparo en hablar sobre los temas que más aquejan a los argentinos. Como escudo usó su puesto como gobernador de la provincia de Buenos Aires para el que fue elegido democráticamente, defendió su gestión y la de todo el arco peronista: los que están, los que se fueron y los que vendrán. Sucedió durante una entrevista para el diario El País. Allí, a Kicillof le interesó responder qué pasó con Insaurralde, qué piensa de Milei y sobre todo, cómo seguirá el gobierno si Sergio Massa asume como presidente.

Sobre el momento de inestabilidad política que se presenta como una elección de tercios con la sociedad bastante descreída de la política, el gobernador de Buenos Aires expresó: “Ahora hay un sector de la sociedad, no tan mayoritario como en 2001, que sí descree de las opciones políticas mayoritarias: una de derecha, que es Juntos por el Cambio, y otra peronista y kirchnerista”. Y agregó: “Hubo dos gobiernos seguidos: el de Mauricio Macri que fue un desastre total y estos cuatro años de gobierno peronista que, pandemia, guerra en Europa y sequía de por medio, no pudo dar respuesta a un problema central, que es el de la redistribución y el poder adquisitivo de los salarios”.

Nombrando a la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner y valiéndose de su definición del contexto político como “insatisfacción democrática”, Kicillof exteriorizó: “Hay insatisfacción con la calidad educativa, con la prestación de salud, con problemas de acceso a la vivienda, de acceso a la tierra (…) Lo más fuerte de esta etapa, tiene que ver con que se esperaba que después del desastre del macrismo hubiera una rápida recuperación de niveles de ingreso y de niveles laborales. El Gobierno que votaste no te resolvió lo que vos considerás que te tenía que resolver”.

Esos problemas de falta de confianza en la dirigencia fueron los que, según Kicillof, “parieron” a Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza. En ese sentido, fue categórico: “Milei es miembro de un grupo muy pequeño, marginal, desplazado hoy de la academia y sin ningún peso, que son los economistas austríacos”, y sobre esa línea de pensamiento reflexionó: “Es una escuela cuyos últimos avances teóricos ocurrieron en los últimos tres decenios del siglo XIX. Más antiguo, más fuera de época, más refutado no puede ser”.

Imperativamente y hundiendo a Milei dijo: “Es como un terraplanismo en economía. Es una novedad: nadie hasta ahora había dicho ‘voy a resolver los problemas de la Argentina con ideas añejas y ridículas de economistas austríacos del siglo XIX’”.

En cuanto a la denuncia monótona de Milei contra la casta política, Kicillof no se achicó e hizo una contradenuncia: “Milei está flojito de papeles en relación a la casta. Está rodeado de un sistema de casta, que es la gente que hace mucho tiempo hace política y ya fracasó. Y segundo, él ha vivido siempre de asesor de diputados, trabajando para empresas privatizadas que son contratistas del Estado”. Y… el tema para opacar la campaña del peronismo en la provincia de Buenos Aires era la pregunta obligada. Sin pelos en la lengua, el Gobernador recusó: “Ver una foto de un dirigente político, de un funcionario, que está en una situación tan alejada de la realidad, y sí, es algo que enoja y levanta preguntas”, dijo embroncado.

En cuanto a si sabía o no sobre el viajecito de Insaurralde contó: “Yo no lo sabía. Si me hubieran consultado sobre ese viaje obviamente le hubiera dicho que no. Entonces se lo apartó del Gobierno (…) No sabía que estaba en un yate y eso no es compatible con mi Gobierno”. Axel también tiró contraofensivas para las facciones moralistas de Juntos por el Cambio que pusieron el grito en el cielo sin poner la mirada en su propio espacio: “El macrismo conformó un Gobierno con gente como Daniel Angelici (ex presidente de Boca Juniors) y gente vinculada al juego o en los peajes y eran directamente dueños de empresas”.

También recordó el caso de Eugenio Burzaco que estaba en el abierto de tenis en Estados Unidos mientras dos motochorros mataban sin piedad a Morena Domínguez, una niña de 11 años en Villa Diamante (Lanús): “Tardaron, encubrieron, taparon, se hicieron los distraídos, no dieron la cara. Yo di la cara inmediatamente y actué inmediatamente”.

Fuera de que haya hecho todas esas declaraciones, Axel mostró su enojo: “Me da bronca, estamos en campaña y ahora es el único tema. Nosotros actuamos e incluso empecé los pasos para disolver la Jefatura de Gabinete”. Y, en cuanto a las declaraciones de Sergio Massa, dijo: “Oí y escuché un hervidero de hipótesis. Tampoco puedo decir ahora ‘le plantaron algo’, como escuché, o ‘se la armó' o ‘es una extorsión”. Pero también expresó contundente para cortar el tema: “Tampoco puedo dedicarle mi día entero a esto. Los bonaerenses no me perdonarían que yo esté viendo si esta señorita…”.

Y fue terminante con la idea: “La rebeldía es enfrentarse con los poderes establecidos, no andar puteando gente en los canales de televisión. Y cuando te enfrentas a los poderes establecidos pasa lo que le pasa a Cristina: persecución judicial, intento de asesinato. Milei no confronta con los intereses dominantes de Argentina. Es el mejor amigo”.