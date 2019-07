Kicillof y la pregunta de Virginia Gallardo: “Cuando quiera nos juntamos y le explico mi opinión”

El episodio protagonizado por Virginia Gallardo y Axel Kicillof en la mesa de Polémica en el bar tiene, per se, un sinfín de aristas a analizar. Desde la misoginia con la que los integrantes del programa reaccionaron al celebrar que la “chica linda” había hecho una pregunta técnica sobre macroeconomía, a la interpretación de que el ex ministro no había “podido” contrargumentar fácticamente la interpelación. La palabra de Kicillof tras el “incómodo” momento.

“En el momento fue una situación incómoda, todo el dispositivo de ese programa a mí no me resulta muy cómodo. Pero bueno, es el programa al que fui. Tampoco me puse a discutir”, explicó el candidato a gobernador bonaerense en diálogo con el ciclo radial De acá en más de la periodista María O’Donell.

En el mano a mano con el ex ministro, O’Donell puso sobre el tablero la cuestión de género que también se evidenció durante el episodio: “La idea es que te dejó sin palabras. A mí lo que me molestó es que aplaudieran porque una mujer hiciera una pregunta sesuda, supuestamente”. En sintonía, Kicillof argumentó: “A mí también me molesta, pero bueno. Hay un dispositivo en ese programa del que participa ella también y funciona así”.

El momento en vivo de la pregunta de Virginia Gallardo a Axel Kicillof

La siguiente pregunta fue clara: por qué no respondió. “No contesté un montón de preguntas. Esa en particular, porque estábamos en un programa cómico y liviano. Me hizo una pregunta sobre el monetarismo. ¿Qué se yo quién se la dijo, o si la pensó ella o si lo está estudiando? Yo estoy dispuesto a discutirlo con ella el día que quiere. No me estoy haciendo el canchero, pero todos me decían ‘sos muy académico’. Y, qué se yo, porque mi tesis doctoral es sobre ese tema”.

Kicillof resaltó, además, su carrera como académico. “Mi tesis fue sobre el monetarismo y la inflación. Tengo escritos, di clases sobre macroeconomía, soy profesor concursado sobre macroeconomía superior, tengo para decir un montón. Ahora, no me parecía la mesa de Polémica en el Bar. Además, la pregunta era compleja”.

Está buenísima la pregunta, pero para Polémica en el bar no daba"

“La verdad es que era una pregunta interesante y compleja sobre la que hay escritos 200 años del pensamiento económico. Está buenísima la pregunta, pero para Polémica en el Bar no daba. Y también la aplaudieron. Y siguió con otro periodista que me hace otra pregunta y no la contesté”, sumó.

Kicillof, por su parte, se mostró dispuesto a debatir con Gallardo e intercambiar puntos de vistas económicos: “Cuando quiera, nos juntamos y le explico mi opinión. Porque, además, es una de las controversias más grandes de la historia del pensamiento económico capitalista. Qué efectos tiene la emisión monetaria”.

Por último, el ex ministro se agarró del complicado presente económico del país para responder, aunque sea con liviandad: “Ahora restringieron la oferta monetaria tremendamente y cayó el 47 % de la base monetaria con respecto a la evolución de precios. O sea que si emitir era lo que generaba inflación, este gobierno absorbe, absorbe, absorbe. Tiene tasas del 60 % y hay 55 % de inflación. No lo tengo que explicar yo, lo tienen que explicar los monetaristas”.