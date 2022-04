Kicillof y una advertencia al Gobierno: "No tenemos que tener miedo a enfrentar ciertos sectores"

La interna dentro del Frente de Todos por la situación del país en referencia a los niveles de ingreso, pobreza, inflación y otros indicadores, no da tregua. De hecho, uno de los funcionarios con más llegada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lleva más de 24 horas con fuertes declaraciones contra la administración del presidente Alberto Fernández y en especial contra el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se trata del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Horas después de decir que la situación en el conurbano bonaerense es crítica, el mandatario provincial remarcó que el poder adquisitivo de las personas cada vez es menor. "El sueldo con los aumento de los precios empieza a no alcanzar. Estamos en una situación muy delicada donde hay que reforzar todo lo que tiene que ver con las políticas estatales de mejora de ingresos y administración de precios", resaltó Kicillof en declaraciones a Radio 10.

"Hubo una mejora en la baja del desempleo, un repunte de la economía, pero cuando fuimos elegidos en 2019 fue porque veníamos de 4 años de pérdidas salariales, de pérdida de empleo. La guerra descuajeringó los precios mundiales de los alimentos y los combustibles. Tenemos que entender que la guerra está generando un descalabro mundial. Hay que trabajar sobre precios e ingresos", enfatizó.

"Los que tenemos responsabilidad de dirigencia no tenemos que tener miedo a enfrentar intereses de ciertos sectores. Uno no está metiéndose en la rentabilidad de un negocio normal o con su crecimiento, pero de ahí a que quieran traducir los precios de guerra a las góndolas, eso no corresponde y hay que estar alertas”, remarcó en otro de los pasajes de la entrevista.

“Tenemos que trabajar en la cadena de los formadores de precios. Hay millones de personas de un lado que tienen dificultades, que se encuentran con aumentos y a veces completamente injustificados. El productor y el consumidor, las dos puntas de la cadena, son las que más sufren y los intermediarios a veces por cuestiones especulativas o por más espalda financiera, se apropian de la rentabilidad”, manifestó Kicillof.

Ayer, durante una entrevista en el medio de una recorrida por la localidad de Arrecifes, Kicillof realizó un duro análisis de la situación que se vive en el conurbano. "Escuché a Kristalina Georgieva (directora del FMI) diciendo que puede haber una gran crisis alimentaria y llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que eso trae", señaló en declaraciones al canal de noticias C5N.

"Así que está muy bien que el Gobierno tome medidas. Nosotros apoyaremos. Y todo lo que falte lo vamos a pedir porque aquí con el conurbano y también con el interior no da más la situación social”, dijo.

Las declaraciones de Kicillof suceden al mismo tiempo que la conflictividad social empieza a ir en aumento y con diversos funcionarios de la administración de Fernández buscando cerrar acuerdo de precios para que se reduzca el ritmo inflacionario que vislumbran habrá estado cerca el 6% en el mes de marzo.

Las declaraciones de Manzur

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, bregó porque Fernández y Fernández de Kirchner dejen atrás sus diferencias en estos momentos. “Esperemos que las diferencias se resuelvan a la brevedad”, dijo en dialogo con el diario La Gaceta de Tucumán, provincia de la cual es gobernador en uso de licencia.

“El presidente Alberto Fernández está trabajando como lo viene haciendo desde el primer día de gestión en tratar de cambiar la situación del país. Todos hemos visto las condiciones en que ha recibido a la Argentina, con un enorme endeudamiento, con una pandemia que ha contribuido a paralizar la economía, pero ahora la situación está cambiando. El presidente de la Nación sigue adelante con todo”, remarcó.