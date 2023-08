Kravetz, el intendente interino de Lanús, reveló: “Vivo en Capital y otro tanto en Escalada”

El crimen de Morena Domínguez sacudió la imagen de varios precandidatos de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sobre todo a los que están directamente vinculados a la Municipalidad de Lanús y a la provincia de Buenos Aires en general. Por un lado, mientras las voces del macrismo apuntan al gobernador Axel Kicillof, el foco público se pone, en realidad, sobre el intendente interior y precandidato a intendente de Lanús, Diego Kravetz, y al intendente en licencia y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti.

Ambos funcionarios de Juntos por el Cambio y, puntualmente, miembros del espacio de Patricia Bullrich, más cercano a la denominada “mano dura”, gobiernan uno de los partidos más populosos de la zona sur desde hace ocho años. En ese contexto, las cifras de inseguridad se multiplicaron en las diferentes localidades que conforman el municipio. A pesar de eso, la campaña preelectoral de ambos estuvo basada en la seguridad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero lo llamativo es que ninguno de los dos exponentes de Juntos por el Cambio viven en el partido que gobiernan. Por un lado, Grindetti, nacido en Lanús y en medio de una movida campaña, afirmó en una entrevista que vive en la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años. En una nota con Diego Iglesias afirmó: “Actualmente vivo en Caballito. Hace 12 años que estamos juntos con Karina, mi pareja, y los chicos de ella iban al colegio acá y no los podía llevar a Lanús. Y bueno, estamos acá. Pero mi corazón está en Lanús”.

Por su parte, Kravetz tiene una respuesta parecida. Y por eso hoy vivió un tenso cruce radial con Ernesto Tenembaum. Es que cuando asumió como secretario de seguridad en 2015, Diego vivía en Belgrano pero cuando su esposa, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, compró una vivienda en Puerto Madero, él se instaló ahí. A pesar de eso, mantienen una propiedad en Remedios de Escalada, una de las localidades de Lanús, en donde se queda a dormir si termina muy tarde sus actividades en el sur del Conurbano.

De hecho, en la entrevista en Radio con Vos, el periodista Jairo Straccia le dijoa Kravetz que le parecía extraño escuchar a Grindetti contar que vivía en Capital Federal. Entonces le consultó a Kravetz: “¿Vos dónde vivís?”. Entonces, el intendente interino y funcionario importante en Lanús desde hace ocho años respondió: “Yo vivo la mayor parte del tiempo en Remedios Escalada y otro tanto con mi familia, en el domicilio de mi mujer, en Capital”.

Luego de esa revelación, el precandidato de Juntos por el Cambio se cruzó con el conductor. Todo sucedió por la acusación que el propio Kravetz hizo circular en los medios sobre el rol del menor de 14 años en el crimen de Morena y que, en principio, fue señalado como el asesino. Más tarde, la Justicia descartó la hipótesis. Pero el candidato había dicho que se había autoincriminado y que figuraba en el expediente. Algo falso.

En la entrevista, Kravetz afirmó: “El chico dijo: ‘fui yo’, está escrito en la causa judicial. ¿Sabés por qué lo dice? Porque cuando son bandas mixtas, de mayores y menores, los menores suelen hacerse cargo porque salen rápido. Me parece que estás mal enfocado”. Entonces lo interrumpió Tenembaum: “¿Yo soy el problema y no tu municipio donde muere una nena? ¿Vos estás discutiendo sobre mí y no sobre la nena en que murió? Eso es lo que me da vergüenza”. Entonces Kravetz le dijo que la pregunta era una “chicana”.

Entonces Kravetz le contestó: “¿Vos querés que te mande la declaración? Son datos duros. No es Diego Kravetz o Ernesto Tenembaum”. El conductor le dijo: “Pero explicame qué tiene que ver Natalia Zaracho en la muerte de Morena”. El funcionario lanzó: “Nada tiene que ver”. Y cuando Tenembaum le preguntó por qué la mencionó, le contestó: “Porque es el mismo menor”. Entonces, el periodista le dijo: “El mismo menor que no mató a Morena y vos mencionás a Zaracho en un reportaje”. Por último, Kravetz dijo: “El chico dijo en la causa judicial que fue él, a partir de las cámaras nuestras se descubrió que no fue, pero él se hace cargo de la misma banda que ranchean juntos y van de a dos o de a tres y roban”.