Kulfas sacó los números y el doble búnker, pues Manes y Santilli no se mostrarán "Juntos"

Rodríguez Larreta a Fernández: “La gente no quiere escuchar hablar al Presidente como si estuviese en Disney”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó el discurso y la forma que vienen teniendo en sus apariciones públicas el presidente Alberto Fernández. “Vamos a ganar la elección porque la gente quiere decirle basta a este Gobierno. Decirle que no quiere escuchar este tipo de cosas, como si el Presidente estuviese en Disney”, afirmó en declaraciones al canal de noticias TN.

Las declaraciones del alcalde porteño surgen después de los dichos de Fernández. “A dos semanas de las elecciones, estamos convencidos de lo que hicimos y de lo que nos queda por hacer. No fue casualidad cuidar a nuestra gente ni preservar el trabajo, la producción y la educación pública. Tampoco lo fue ampliar derechos ni garantizar un Estado presente”, dijo el Presidente ayer.

“Me acusaron de cualquier disparate. De asesino para abajo, lo que se te ocurra. De marzo a hoy mantuvimos las clases todos los días y los casos no subieron. En la provincia mantuvieron las escuelas cerradas. Y al fin y al cabo, la cantidad de casos fue la misma. Es el día de hoy que en la provincia de Buenos Aires no tienen presencialidad plena. Es inexplicable. Me da un poco de bronca”, remarcó Rodríguez Larreta.