La AFI denunció a Vidal y a sus ex funcionarios: "En la provincia había una mesa judicial que buscaba destruir al movimiento sindical"

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunciará hoy a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y a sus funcionarios, luego de encontrar información que sostendría que puso en marcha un plan para armar causas judiciales contra dirigentes gremiales. Además, en una de las partes del video, se puede ver al ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, que desea tener una "Gestapo" para perseguir a los sindicatos.

En el video central de la denuncia se puede ver al ex ministro de Trabajo en una reunión junto al intendente de La Plata, Julio Garró, y una decena de empresarios de la construcción. En otro fragmento de dicha reunión, los dirigentes de Cambiemos y los empresarios hablan de mandar a encarcelar a Juan Pablo “Pata” Medina, el dirigente sindicalista, que meses después fue condenado por la Corte Suprema Bonaerense por "extorsión".

“En dicho material audiovisual podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”, sostiene la denuncia que presentarán las autoridades de la AFI en el juzgado federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, un juez con muchas vinculaciones con el kirchnerismo.

Justamente en ese video se puede escuchar como Villegas le dice a los empresarios que necesitan que denuncien a Medina en la Justicia. “El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista más que laboral de amenaza se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando”, sostuvo Villegas en la reunión.

"Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, agregó Villegas en otro de los pasajes del video que será entregado a la Justicia por parte de las autoridades de la AFI como evidencia de la denuncia.

Un dato no menor que por estas horas sobrevuela el caso es si la causa se quedará finalmente en La Plata. Allí el propio Ramos Padilla verá a prueba uno de sus fundamentos predilectos cuando estaba en Dolores en la instrucción contra la cúpula de la AFI durante la gestión de Macri: la jurisdicción. En la causa sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio sostenía que como el espionaje sobre el empresario que denunció se realizó dentro del territorio que cubre su juzgado le correspondía. La reunión en cuestión que se ve en el video sucedió en la sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la Ciudad. A eso se le suma el antecedente de que esa causa la semana pasada giró hacia Comodoro Py después de un fallo de Casación.

Por fuera de esta cuestión, y ante el silencio de los ex funcionarios de Vidal, ya hubo voces que se expresaron. Una de ellas fue la del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak. “El video con declaraciones del ex Ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, demuestra una vez más la existencia de un accionar coordinado e ilegal entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial en el gobierno de Cambiemos, para perseguir opositores políticos y gremiales”, sostuvo el funcionario en su cuenta de Twitter.

“Acciones como estas están severamente penadas por la Ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente”, agregó en otro tuit. También el titular de Suteba y dirigente sindical, Roberto Baradel, remarcó que no le “sorprendió” la aparición del video debido a que Vidal busca “terminar con los gremios”.

“No me sorprende para nada de (el exministro de Trabajo) Marcelo Villegas y de algunos de los personajes que intervinieron en esa reunión como el senador (Juan Pablo) Allan porque tenían como objetivo destruir a los sindicatos, a todo aquello que defienda a los trabajadores”, manifestó en declaraciones a la agencia de noticias Télam. “Todo lo que tenía como objetivo defender a los trabajadores, ellos tenían el objetivo de destruirlo”, agregó.

“Es la mafia de Vidal. Estaba el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, el ex ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, Adrian Grassi, ex subsecretario de Justicia de la Provincia, Juan Pablo Allan, senador bonaerense y también el actual intendente de La Plata, Julio Garro. Y, además cinco empresarios: el director general de COPETRO, Marcelo Jaworski, Fabián Cusini, constructor inmobiliario, Jorge Oscar del Rio, presidente de Anideco, Fernando Sacrachi, y Guillermo Moreto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata”, manifestó la titular de la AFI, Cristina Caamaño.

Consultada sobre los motivos de la aparición de ese video a cuatro años del hecho y un mes después de que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires revocó el sobreseimiento contra el Pata Medina y confirmó su condena, Caamaño explicó: “El video fue encontrado por la gente de informática que estaba revisando qué discos se podían reutilizar y encontraron ese archivo. El video en total dura dos horas y fue encontrado en un disco en desuso que estaba en la Agencia”.

La funcionada, además, detalló que el video muestra “una mesa que intentaba terminar con todos los gremios y los sindicatos". Y finalizó: ""Los videos muestran esta reunión del 15 de junio de 2017, donde hay mesa judicial de la provincia de Buenos Aires armada por la mafia de Vidal. En la provincia había una mesa judicial que buscaba destruir al movimiento sindical.Tenían todo armado, incluso con la Justicia de Conte Grand. El mismo que hace 15 días estaba arromanzando en Kansas con el ex presidente Macri”.