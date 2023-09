La agenda de CFK, tras la reapertura de causas en plena campaña electoral

La Cámara Federal de Casación Penal reabre dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner por las que ya había sido absuelta: la causa sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán por la que se la acusa de supuesto encubrimiento y por otro lado las causas Hotesur-Los Sauces por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, de la Sala I son dejaron sin efecto los sobreimientos de las causas que implican a la Vicepresidenta dictados por los respectivos tribunales orales.

En la causa del Memorándum con Irán que el Tribunal Oral Federal 8 había sobreseído en 2021, Casación resolvió revocar la medida y que se celebre el debate oral y público. Además, se decidió apartar de esta causa a los jueces del TOF Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini.

El Memorándum por el que volverán a juzgar a Fernández de Kirchner fue firmado en 2013 y como objetivo principal tenía el destrabe de la causa del atentado del año 1994 que dejó 85 muertos en la mutual judía AMIA. Es por eso que se firmó (en el Congreso argentino y en Irán a través de una medida ejecutiva) un acuerdo de entendimiento para poder interrogar a jerarcas iraníes acusados de haber llevado adelante el atentado.

Sin embargo, el fiscal Alberto Nisman consideró que la de la Vicepresidenta era una maniobra de encubrimiento lo que dio lugar a la apertura de la causa contra ella y contra otros funcionarios del kirchnerismo. La causa se investigó en el TOF 8 donde resolvieron que: “El Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito”.

En la jornada del 18 de septiembre se dejó esa medida sin validez y desde Casación se comunicó: “Los defectos de fundamentación en que incurrió el tribunal a que afectan la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a los recurrentes y, de conformidad con el estándar de arbitrariedad definido por la CSJN, justifican la invalidación de la resolución recurrida”.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y familiares de víctimas de la AMIA también se opuso al sobreseimiento de la causa: “No puede considerarse una 'cuestión política no justiciable' la suscripción de un Memorándum de Entendimiento, que según la acusación, tenía como finalidad el encubrimiento de los acusados en un atentado terrorista". Y agregaron: “Tal plan criminal -de probarse en juicio obvio- no podría quedar exento de responsabilidad penal, pues no sería una simple decisión de 'política internacional'. En modo alguno puede considerarse una decisión política 'válida' y 'no justiciable' la de encubrir a los sindicados como responsables de un atentado terrorista”.

Por la causa del Memorándum están acusados: Cristina Fernández, Jorge Alejandro Khalil, Luis Ángel D´Elía, Carlos Alberto Zannini, Oscar Parrilli, Eduardo Antonio Zuain, Angelina María Esther Abbona, Ramón Héctor Allan Bogado, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Andrés Larroque, entre otros.

En cuanto a la causa de presunto lavado de dinero y asociación ilícita por la causa Hotesur-Los Sauces, Barroetaveña y Petrone también dejaron sin validez el sobreseimiento a la actual vicepresidenta.

Además, como en la causa del Memorándum, apartaron a los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg que habían dispuesto que “los fondos que se habían usado para pagar alquileres de habitaciones en el complejo hotelero eran de origen lícito”, respaldados en el argumento de que esos ingresos estaban bancarizados y “estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades”.

Obligado y Grünberg dictaminaron también que hasta 2011, las maniobras para blanquear dinero propio no estaban contemplados en la ley argentina. Los hecho que se investigaron eran de los años 2008 hasta 2015 por lo tanto, debía aplicarse la “ley más benigna”: “La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor”.

En esta causa también estaba implicada la hija menor de Cristina, Florencia Kirchner que quedará fuera del proceso legal porque cuando se inició la causa tenía 12 años; Máximo Kirchner en oposición también estará acusado. Sin embargo, se volverá a abrir la causa y quedarán acusados varios funcionarios cercanos a la Vicepresidenta además de ella misma: Leandro Báez, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Pereyra Arandia, Víctor Manzanares, Martín Báez, Cristóbal López, Romina Mercado, Fabián De Sousa y Carlos Sancho entre otros acusados.

El regreso de CFK a la arena pública

Con la erapertura de las causas, las redes sociales estallaron. Pero a las horas de publicarse la desición de Casación, Cristina publicó en su cuenta oficial de X (ex- Twitter) que presentará la reedición del libro “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”, libro que calificó como "imprescindible" a 20 años de su publicación. La cita es para el sábado 23 de septiembre desde las 18, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en calle Sarmiento 2037 de la Ciudad de Buenos Aires. CFK será la principal oradora y la acompañará Pedro "el Cadete" Rosemblat.

Desde el espacio de formación política Escuela Justicialista Néstor Kirchner, se amplió a través de un comunicado las razones de la importancia de la reedición del libro: "Registra el intercambio entre nuestro expresidente y el intelectual argentino previo a las elecciones presidenciales del año 2003" y agregan: "A dos décadas de la primera edición de la publicación original, encontramos en sus páginas la reelaboración del ideario peronista realizada ya en ese momento por Néstor Kirchner y una aguda interpretación del tiempo histórico que precedió a su llegada al Poder Ejecutivo nacional en lo que sería uno de los ciclos más exitosos en la historia de nuestro país".