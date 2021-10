La amenaza de Fernando Iglesias a Manes y la interna en JxC por Macri y la causa de espionaje

Sigue la fractura en Juntos por el Cambio por la decisión de Mauricio Macri de negarse a declarar en la causa que lo investiga por el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Una de las primeras voces en cuestionar (aunque de forma moderada) la decisión del ex presidente fue la de Facundo Manes, quien insistió en que "se debería presentar como cualquiera de nosotros, aunque la causa sea injusta". Y, como era de esperarse, Fernando Iglesias no sólo no se lo dejó pasar, sino que volcó una mafiosa amenaza en redes en contra del radical.

"Qué macanudo, ese muchacho. Ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo. No lo vamos a olvidar", disparó desde Twitter el candidato a diputado que comparte lista con María Eugenia Vidal.

Cabe recordar que la ex gobernadora bonaerense, devenida en candidata porteña, alzó su voz e hizo una acérrima defensa de la decisión de su ex (?) jefe político en los estudios de TN. "Todos nosotros nos hemos presentado siempre ante la Justicia. Ahora, (Macri) tiene derecho a tener un juez imparcial y competente. Esas son las dos cosas que este juez no ha demostrado y por eso su abogado va a presentar un escrito mañana (por hoy)", explicó, al tiempo que apuntó contra el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"La cámara ya definió antes la incompetencia del juez y aún así el juez siguió avanzando sobre la causa porque es un juez que no es de Dolores, en una causa que no se debería investigar en Dolores y que convoca luego de las PASO perdidas a un ex presidente que está de viaje de público conocimiento, prohibiéndole salir del país", sumó, abonando así la teoría que sostiene que el plan de los abogados de Macri es trasladar la causa a Comodoro Py, en donde tiene jueces "amigos".

Pero Manes no está solo. Luis Juez, quien también es candidato por "Juntos", coincidió con el neurólogo en que fue un "error" el del ex presidente. "Creo que, procesalmente, es un error que Macri no se haya presentado en el juzgado. No nos podemos defender ante una infamia como se defiende Cristina (Fernández de Kirchner). Hay momentos en los que te tenés que defender como se defiende el decente, el honesto, el injustamente acusado: a los patadones, presentándote".

La posición a tomar también dejó en offside a Miguel Ángel Pichetto, quien procuró defender a Macri, aunque se confundió de causa en su argumentación. "Está muy tranquilo. Cuando haya un juez que sea competente en la causa, Macri se va a presentar", aseguró el ex compañero de fórmula presidencial de Macri, al tiempo que insistió en su reclamo de que la causa sea trasladada a Comodoro Py y cuestionó la competencia del juzgado federal de Dolores porque el submarino se hundió en Mar del Plata.

Dato no menor: la causa se tramitó en Mar del Plata, pero en noviembre de 2020 fue remitida a Dolores, ya que estaba vinculada con la otra causa en la que se investiga espionaje clandestino y extorsiones.

"El ARA San Juan no se hundió en la jurisdicción de Dolores, frente a la Costa Atlántica de Mar del Plata o en la zona cercana a la jurisdicción de Dolores. Este juez no tiene competencia alguna para la intervención en este proceso", insistió Pichetto en diálogo con C5N.

Sin embargo, la documentación presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, sostiene que el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino hundido tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata, en la que se instalaron durante seis meses y acamparon para acompañar la búsqueda. De hecho, esa información surgió de un relevamiento de una base de la AFI en la ciudad balnearia a partir de un requerimiento del juez Alejo Ramos Padilla (quien estaba a cargo del juzgado de Dolores) en el marco de la otra causa en la que está también involucrado el falso abogado Marcelo D'Alessio.

Según Pichetto, no hubo espionaje ilegal, sino que se trató de una recolección de información para reforzar "la seguridad del presidente". "Fue una precaución. Hay marcos de seguridad presencial que obligan a saber con quién se reúne el presidente", aseguró, pese a que entre la carga probatoria se encuentran intervenciones a los teléfonos de los familiares de las víctimas, entre otras pruebas.