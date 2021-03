La Argentina formalizó su salida del Grupo de Lima por las acciones contra Venezuela

El gobierno de Alberto Fernández anunció este miércoles la salida de la Argentina del Grupo de Lima, al considerar que las acciones que el bloque emprendió favorecieron a aislar a Venezuela y a sus representantes, lo que “no ha conducido a nada”.

En un comunicado dado a conocer por la Cancillería Argentina, se explicó que se formalizó el retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada.

"Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto", sumaron.

Según se indicó en el escrito, lo que favoreció también la salida de la Argentina es la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima, lo que consideran, ha llevado a que se adoptaran posiciones que el Gobierno no ha podido ni puede acompañar.

"En un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la región, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades, así como los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables. Es importante señalar que las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Con este espíritu, la Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región, y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado", indicaron por último desde la Cancillería.

El Grupo de Lima es una instancia multilateral que se estableció en la capital peruana en 2017, la cual reúne a una quincena de países de la región (Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) junto a organismos como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis existente desde hace años en Venezuela.

Según trascendió, tras abandonar este grupo, Alberto Fernández privilegiará ahora el vínculo con el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, que impulsa principalmente la Unión Europea y del que la Argentina forma parte desde agosto para “buscar soluciones pacíficas y democráticas a la crisis que viven los venezolanos”.