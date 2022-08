"La ayuda se pidió desde el 2017": dolor y alarma por la muerte de la nena de 11 por desnutrición

Hay hambre. La muerte de la nena de once años por desnutrición en la Ciudad de Buenos Aires hizo que se impusiera en la agenda mediática la alarmante situación que se vive en territorio porteño y también a nivel nacional. Desde la escuela a la que asistía en el barrio de Barracas se denunció que hubo pedidos de ayuda desde el 2017 a las autoridades porteñas por el estado de vulnerabilidad de la nena y toda su familia. "Falló todo, falló el sistema en su integralidad", denunció Leandro Santoro.

"Falló la asistencia previa, porque en el año 2017 se detecta la vulnerabilidad y el sistema ya tenía el alerta. En el año 2020, el equipo de orientación escolar pide intervención al Consejo de niños y adolescentes porque se dieron cuenta de que la situación empeoraba y se reitera el pedido en el 2021 y 2022. Después falló el SAME, la asistencia alimentaria; todo", detalló el diputado porteño, en diálogo con el ciclo radial Argenzuela.

Después de que se hiciera pública la muerte de la menor, Santoro se puso en contacto con los equipos que trabajan el territorio en el distrito escolar quinto de la Ciudad. "Lo que dicen es que, a pesar del esfuerzo de los laburantes, todo es muy desproporcionado. Un dato para tener en cuenta: el equipo de orientación escolar del distrito cinco, trabajan solamente 14 personas para atender a 15 mil alumnos".

"Una Ciudad como la de Buenos Aires, que es prácticamente una provincia; que tiene millones y millones de pesos de presupuesto; este tipo de cosas las tiene que tener cubiertas y mucho más en las zonas más vulnerables. Si tenés un alerta desde el 2017 que te dice que hay una nena con estas dificultades, el sistema tiene que actuar", enfatizó.

Después de denunciar que la mayoría de los medios de comunicación no se hicieron eco de la muerte, Santoro destacó: "La gente de los equipos de orientación escolar laburan un montón, inclusive las compañeras y los compañeros que trabajan en las defensorías zonales hacen un esfuerzo enorme. Acá lo que hay que hacer es ampliar presupuestariamente estos organismos y dotarlos de más personal, desburocratizarlos".

"En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para acceder a una beca en el comedor tenés que completar formularios que personas que están rotas no completan. No es lo mismo estar en la clase media y caer en la pobreza, que vivir hace muchos años en la pobreza estructural. Los requisitos que tenés que tener para recibir algún tipo de asistencia son inaccesibles para gran parte de la sociedad. El que no lo sabe ver es porque hace política pública detrás del escritorio", sumó.

El diputado hizo hincapié en el presupuesto porteño y en la inversión en educación. "Vienen desinvirtiendo de a un punto por año. Aunque parezca increíble, el presupuesto en educación baja y encima se subejecuta. Forma parte de las prioridades que tienen. Ellos piensan el Estado sólo para 'responder a la emergencia' y quedar bien con la clase media haciendo que se ocupan".