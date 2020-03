La "bebida caliente" de Alberto Fernández y otras fake news que la OMS remarcó que no sirven para el coronavirus

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes porque el calor mata el virus”. Esa frase le pertenece al presidente Alberto Fernández que, en declaraciones al radio Mitre hoy, reprodujo una de las últimas fake news que fueron divulgadas en diferentes cadenas de Whatsapp en los últimos días como consecuencia de la aparición y propagación del coronavirus.

El Presidente argumentó además que uno de los motivos detrás de esa “recomendación” es que el virus tiene complicación para transmisión en temperaturas mayores a los 26°.

“No existe ninguna información científica que compruebe que tomar bebidas calientes tenga algún tipo de efecto sobre el coronavirus. No hay ningún estudio que indique que las medidas calientes previenen o tienen algún efecto sobre el COVID-19″, ldijo la infectóloga Isabel Casetti en declaraciones a la prensa.

Otras fake news sobre el COVID-19

Pero está no fue la única noticia falsa sobre el coronavirus que rápidamente se instaló mediante redes sociales. Una de las principales fue el uso de los barbijos; es que la propia OMS explicó que no funcionan para morigerar el contagio del virus y que solamente deberían ser usados por pacientes inmunodeprimidos. Es más; si se estuvo en contacto con alguien infectado se debe considerar que la parte frontal del barbijo ya está contaminado.

''Científicos han descubierto que la cocaína mata el coronavirus'', sostenía una de las últimas cadenas de mensajes que se difundieron. Pero lo cierto es que la OMS incluso advirtió que no genera un efecto contra el virus; “se trata de una droga estimulante y adictiva cuyo consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud”, remarcaron en la misiva que difundieron desde el organismo supranacional.

En uno de los capítulos de Los Simpson la ciudad de Sprinfield se ve envuelta en una epidemia de gripe como consecuencia de un virus que llegó en un producto enviado desde China que habían comprado Homero, Patty, Selma y varios personajes. Esa situación se afirmó que podía ocurrir en la vida real con el coronavirus. Pero no. Nuevamente la OMS aclaró que recibir correspondencia desde ese país no es un factor de riesgo. “Los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos como las caras y los paquetes”, sostuvieron desde el organismo.

Por último, y una de las más graciosas e inexplicables, está el comer ajo. Es que en varias cadenas se manifestó que ayudaba a generar anticuerpos contra el COVID-19 y por ende evitar contagiarse. Sin embargo no existe, nuevamente de acuerdo a lo que informó la OMS, evidencia científica alguna de que pueda ocurrir eso.