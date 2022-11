¡La Cámara de Diputados se convirtió en un ring! De Loredo versus Santoro: "No huyan como cucarachas"

Calentando la silla y a punto de ponerse los guantes. A raíz de diversos dichos que emitió Leandro Santoro en una entrevista con respecto a su relación con Alberto Fernández y sobre su posición dentro del gobierno, Rodrigo De Loredo, diputado opositor, salió al cruce.

Todo comenzó a partir de una entrevista que le brindo Santoro a Alejandro Fantino en Radio Neura, en donde reveló detalles impensados y ofrecimientos que recibió por parte del oficialismo mientras buscaba como entrar en en el 2019. El politólogo relató que, en un principio, le escribió al actual Presidente preguntándole si había lugar para él en el gobierno, a lo que sin pelos en la lengua, el referente de Frente de Todos le respondió: “Vos nunca me pediste nada”.

En base a eso, el diputado oficialista le había comentado al ex conductor de Animales sueltos, que tras recibir esa respuesta, le escribió al entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quién a diferencia del primero, le hizo una interesante propuesta. “Santiago me dijo que me iban a armar una secretaria y yo le dije ‘ni en pedo’. Me dolió que no hayan pensado en mí. Se lo dije a Alberto y me respondió que no se lo pedí”, relató Santoro.

Por este motivo, en la sesión que tuvo lugar en el día de hoy, Rodrigo de Loredo pidió una cuestión de privilegio, y aprovechó para exponerlo de una manera violenta. “Las obras El castillo y El proceso reflejan lo que agradezco al diputado Leandro Santoro que puso en evidencia, un gobierno que está dispuesto a crear Secretarías y burocracia para contener políticamente”, comenzó comentando.

Por su parte, y a través de la literatura, De Loredo calificó al gobierno de FDT como "kafkiano" haciendo referencia al escritor Franz Kafka. “Kafka tiene otro libro, La metamorfosis, en el que Gregorio Samsa empieza a transformarse en cucaracha. Y al ver esos actos en los que plantean ‘Vamos a volver’ del gobierno en el que están, confunden a la gente y vulneran la representación democrática”, continuó. Para cerrar y ya casi fuera sus cabales, el presidente del bloque Evolución Radical concluyó: “Les quiero decir algo sentidamente: banquen la parada, no huyan como cucarachas cuando caen en desgracia”.

Cuando le llegó su turno, Santoro reveló que no tenía intenciones de generar disturbios y mucho menos una pelea en ese espacio y por ese motivo, pero aclaró lo que había comentado en dicha entrevista y se hizo cargo. “Yo efectivamente conté que cuando el Gobierno se estaba organizando, el jefe de Gabinete me preguntó si me interesaba formar en un cargo de secretaría o subsecretaría”.

“Lo que se estaba haciendo era reorganizar el organigrama del Estado porque lo que se necesitaba hacer era pensar una modelo de organización de acuerdo al modelo de país que teníamos. No era ningún tipo de desarrollo kafkiano, sino la necesidad de poner en pie un gobierno que se haga cargo de los problemas de los argentinos", cerró Leandro. Lo cierto es que la sesión se vio interrumpida por este intercambio de palabras entre ambos, y a la vez crece la indignación por la revelación del oficialista frente a las "oportunidades" que le propusieron sus colegas.