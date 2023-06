¡La campaña está en llamas! Berni apuntó contra Cafiero: "La afanó la banca a Scioli"

A esta altura se podría decir que Daniel Scioli fue el primero en todo: en postularse para ser precandidato a presidente del oficialismo y también en bajarse cuando se confirmó la alianza Sergio Massa con Agustín Rossi. Sin embargo, en ningún momento se mostró enojado por aquella situación ni tampoco decidió buscar culpables por lo sucedido. Pero, a falta de él, fue Sergio Berni quien sí quiso poner en palabras el malestar que causó y sin problemas, se plantó ante Alberto Fernández por “soltarle la mano” y contra Santiago Cafiero por “robarle la banca”.

Teniendo en cuenta como fueron los sucesos y los momentos en que se fueron dando, es una realidad que Cristina Fernández sacó, aproximadamente, a los candidatos de la galera. Daniel Scioli fue el primero en postularse. Lo siguió Agustín Rossi y días antes de que se cierren las listas, se lanzó Wado de Pedro. Asimismo, el día anterior al cierre, tras una reunión llevada a cabo en Congreso entre la vicepresidenta junto al Ministro de Economía, se confirmó que Massa y Rossi es la alianza definitiva para que el oficialismo siga al mando del país.

Pero esto no fue visto de la mejor manera para algunos políticos que, más allá de formar parte del gobierno actual, miran de reojo las acciones que se encabezan. Uno de ellos es Sergio Berni, que nunca tuvo filtros ni pelos en la lengua para hablar contra Alberto Fernández, a pesar de ser el presidente, y nuevamente se mostró en su contra tras tomarlo como responsable de que a Scioli le hayan jugado una mala pasada en sus espaldas.

En diálogo con Radio La Red, analizó: “Alberto Fernández es el ideólogo y el arquitecto de lo que pasó con Scioli, primero le pidió que sea candidato y después le soltó la mano. Ya sabemos quien es”. No obstante, dejó en claro que toda esta movida surgió por atrás del actual embajador de Brasil, mientras que de frente le prometían “acompañamiento total” en su campaña. "Scioli debería haber calculado que esto que le hicieron era factible que pasara y lo hemos visto a lo largo de esos tres años del Presidente", sentenció.

En la misma línea, tras ser consultado sobre si cree que Cafiero le “afanó” a Scioli a quienes iban a integrar la lista de diputados, respondió: “Más que le afanó la banca, Scioli fue explícito cuando habló. Hasta la noche anterior le habían prometido acompañamiento total, y mientras estaban negociando cómo hacer para encontrar un lugar en una lista, dejando al candidato al descubierto”.

Además de todas las palabras utilizadas, parece que el enojo con Alberto también encamina por otro lado, porque sin freno alguno, el Ministro de Seguridad de la Provincia apuntó más allá de la problemática Scioli y trató de “desleal” a Alberto por “soltarle la mano” a su esposa, mencionando un hecho que pasó dos años atrás. “Ya sabemos los grados de lealtad que tiene. Alberto Fernández le soltó la mano a la madre de su hijo (Fabiola Yáñez) cuando se descubrió la fiesta en Olivos”, manifestó.

Al hablar de lealtad y de los manejos, Berni es constante en su opinión que ya marcó en diversas ocasiones: “Alberto no es peronista”. Así lo menciona él y lo re confirmó una vez más: “Lo hemos dicho permanentemente, el problema de este gobierno es que le falta doctrina peronista. Esto es lo que ha pasado en estos tres años y por eso fue la fuerte recriminación que hemos hecho en este tiempo. No nos hemos callado”, comentó. Sin embargo, anunció: “Alberto Fernández es parte de la historia y no tengo dudas que el día que se vaya, se va a ir en total soledad”.

Y a pesar de que por un rato le dejó la vía libre al actual presidente de La Nación, después de decir todo lo que dijo, se ocupó de cargar contra otros dos políticos los cuales hace partícipes y hasta los carga de responsabilidad por lo sucedido con la Cámara Baja de Scioli. “No tiene que ver con la posibilidad de integrar o no una lista, sino que no se puede llegar de cualquier forma. El fin no justifica los medios. Victoria Tolosa Paz y Cafiero tendrán que saldar hacia adentro los compañeros que dejaron en el camino”, constató.

Sobre lo mismo, amplió: “No puede dejar en el camino a todos los que fueron tirados por la ventana. Tolosa Paz, cuando se presenta como candidata, tuvo que armar listas en 135 distritos. Conozco a muchos compañeros que se enteraron por los diarios que fueron abandonados a su suerte y que el proyecto ‘Tolosa Paz gobernadora’ había dejado de existir para integrar una lista en la Cámara de Diputados”.