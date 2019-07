La campaña paralela de Mirtha: operaciones, citas con la Justicia y la censura a Alberto

Mirtha Legrand entró también en modo campaña. La diva de los almuerzos siempre se mostró cercana, y remarca cada tanto que “hizo mucho para que gane”, al presidente Mauricio Macri. Pero ayer a la noche dio un paso más y marcó su postura con contundencia al afirmar que no invitará a su mesa al principal candidato de la oposición, Alberto Fernández.

Quien le preguntó sobre el tema fue el periodista Fabián Doman, invitado a la mesa del sábado. Mirtha primero buscó saber el motivo de esa pregunta. “Porque me llama la atención que todavía no los tuviste y son reportajes que estamos esperando", respondió Doman

A lo que Mirtha le devolvió: "No sé, no hablamos tampoco. A Alberto Fernández no lo voy a tener. Porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", definió la diva.

Recordemos que la abuela de Nacho Viale en reiteradas ocasiones manifestó su apoyo a la gestión de Macri, a quien tuvo invitado en reiteradas ocasiones. Tal es la cercanía entre ambos que una de las pocas preguntas fuertes que le realizó ocasionó una mini crisis dentro de la Casa Rosada ante una posible situación de pérdida de apoyo de la Chiqui.

En la última semana los ánimos de la conductora, y de su nieto, se vieron alterados luego de que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, los convocó a declarar por la participación de Natacha Jaitt el año pasado y por la carpeta que se le encontró al falso abogado Macerlo D’Alessio que decía “Operación Jaitt 2018”.

Es por esto que el fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, solicitó la declaración de ambos para determinar si fueron parte o no del entramado que habría armado D’Alessio junto a Jaitt en esa ocasión en donde acusó de pedofilia a políticos, actores y periodistas.