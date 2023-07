La casta de Milei: los puntos negros del "financiamiento libertario" que investiga la Justicia

El discurso anti casta política de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) otra vez mostró sus limitaciones y contradicciones, luego de que la excandidata a concejal por Villa Gesell María Laura Montenegro denunciara que le pidieron 30 mil dólares para mantener su postulación. Este caso está lejos de ser el primero, ya que son muchas las denuncias por este tema, lo que llevó a que la Justicia pose sus ojos sobre la actividad de la organización para saber a dónde va el dinero que pide.

"Veníamos de una reunión con Milei y el Partido Demócrata. En Ruta 2 nos cruzamos con Alejandro Carrancio (concejal de Cambiemos y ahora candidato de La Libertad Avanza). Estaba Julio Kuchinsky (candidato a intendente por MIF) hablando del armado y yo me fui al baño. Nosotros veníamos costeando todo de nuestro bolsillo, como el local partidario, la publicidad y demás. Ahí me lo cruzo y Carrancio enojado me dice que para tener un lugar en el espacio teníamos que darle 30 mil dólares", reveló la denuncuante ante Perfil.

"Yo me quedé helada. Nadie me había dicho que se vendían los puestos. Nos dejó en claro que teníamos que pagar. Antes de irme le dije que no iba a pagar ese dinero, porque ni siquiera lo tenía. Estábamos haciendo todo y encima nos pidieron plata para comprar un puesto. Lo hablamos con (Guillermo) Montenegro y (Victoria) Villarruel y ninguno negó los hechos. Luego, hablando con gente de otros distritos a todos les pasaba lo mismo. Le mandé mensajes a Victoria para que estén al tanto de que habían cerrado con el massismo. Y ella no se hacía cargo de nada", detalló la denunciante.

Kuchinsky también cuestionó las formas de esta organización que se armó criticando a la casta, pero que tiene los mismos métodos que lo más viejo de la política. "Yo represento al Partido Demócrata. Quienes iban a pelear por nuestras listas eran Villarruel y Montenegro. El armado de Milei venía sucio. Lo estaba realizando Sebastián Pareja. Ya se hablaba de venta de puestos desde enero cuando hizo la caminata por la Costa y puso a un referente Alejandro Carancio que pertenece al grupo CREAR. Ese grupo responde a Cambiemos y a su vez Carancio es concejal de Cambiemos", precisó.

"Nosotros trajimos a Milei a Villa Gesell y empezaron a imponer personas. Cuando te piden plata, no te dan un recibo. Carrancio nos pidió 30 mil dólares. Para participar del espacio nos exigió ese dinero. Yo lo dije en el partido. Si Pareja o Carrancio pedían plata no me jodía porque era Villarruel y Montenegro quienes iban a defender nuestras boletas. Yo tengo los chat donde ellos iban a negociar nuestros puestos. Luego nos dijeron que teníamos que arreglar con Kikuchi y Pareja. Ahí hablamos entre los candidatos de todos los distritos y todos nos decían lo mismo, que habían vendido los lugares y arreglado con el massismo", contó el dirigente a Perfil.

Lo cierto es que el último domingo, la última denunciante amplió su cuestionamiento ante PPT. "Esto fue en marzo cuando salíamos de la famosa reunión que hubo en el Tigre. Nunca nos imaginamos que nos vinieran a pedir pagar la candidatura", expresó la mujer.

En ese programa conducido por Jorge Lanata, la coordinadora de LLA en José C. Paz, Graciela Duarte, también aportó al historial de estos casos. "Un día nos llaman y nos dicen que no íbamos a presentar la lista, porque se habían vendido, que habían arreglado con Fabián Carballo", señaló la mujer, en referencia a quien fuera candidato a intendente del Frente Renovador de la localidad en 2015.

Según revelaron en PPT, la Justicia ya puso el ojo sobre las finanzas de Milei. A las denuncias por ventas de candidaturas, se suman otros elementos sospechosos. Sortea sus sueldos y asegura que vive de la venta de sus libros y dar charlas y conferencias en las que cobra entre 20 mil y 25 mil dólares. "También da cursos y hace promociones de un instituto de educación financiera en Vicente López. Esos ingresos no están registrados en su declaración jurada", contaron.

Es un hecho que mientras Milei ahora utiliza los medios para victimizarse y hablar de una campaña en su contra, los hechos demuestran que es uno de los precandidatos que más exposición mediática tuvo. Además, la semana pasada anunció que le realizará acciones legales a Juan Carlos Blumberg por haberlo acusado de vender candidaturas: "Hay gente que pagó para entrar al partido de Milei. Pagaron 50 mil dólares por un cargo de concejal y lo más grave es que han hecho un negocio con la política", dijo el padre del secuestrado Axel Blumberg.

"Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los vamos a denunciar", aseguró en aquel momento Milei. Hay un criterio básico a la hora de investigar este tipo de denuncias, que es cruzarlas y ver las coincidencias y las diferencias entre ellas. En este caso, los denominadores comunes son varios y todos dan a entender, por la identificación de ciertos protagonistas como Pareja y Kikuchi, que en LLA hay gato encerrado.