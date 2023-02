"La causa está paralizada": Tailhade criticó a la Justicia, a 5 meses del atentado a Cristina

La imagen de la mano de Fernando Andé Sabag Montiel gatillando dos veces frente a la cara de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue un antes y un después en la vida política de la Argentina. Que las balas no hayan salido, fue una jugada del destino que impidió un escenario que muchos dicen que podría dejado al país a las puertas de una guerra civil.

A cinco meses de este intento de magnicidio, BigBang habló con el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien criticó la lentitud del Poder Judicial y la falta de determinación que muestra para lograr llegar más allá de los autores materiales del intento fallido de quitarle la vida a la ex presidenta, y alcanzar a quienes planificaron el golpe.

-Se cumplen cinco meses del intento de asesinato, ¿cómo evalúa la situación actual de la investigación sobre el atentado a Cristina?

-Está absolutamente paralizada. No veo que haya realmente movimientos significativos en la causa. De hecho, la querella está intentando cambiar el juzgado y la jueza porque con ellos no hay ninguna chance de que esto avance. La idea de María Eugenia Capuchetti es que esto se quede en las tres personas que están detenidas. No veo intención de avanzar a fondo y unificar las causas con Revolución Federal, por ejemplo.

-Nicolás Gabriel Carrizo declaró que era todo "una broma", ¿cómo analiza esas palabras que dijo?

-Creo que es parte de la estrategia de la banda de "los copitos", de relativizar los mensajes. Sobre todo la parte que no estuvo en el lugar de los hechos. Hasta ahora se sabe que estuvieron Brenda Uliarte y Fernando André Sabag Montiel, pero buscan relativizar los mensajes que fueron encontrados en estos chats. Ya lo dijeron en su momento y hay que tener en cuenta que van cuatro meses de detención y evidentemente, como no tienen posibilidad de quedar libres de momento, empiezan a tirar este tipo de declaraciones confusas.

-¿Por qué cree que la Justicia no da a lugar a la vinculación que se hizo de Caputo Hermanos con la financiación de Revolución Federal? ¿Tiene alguna crítica a lo formulado por los letrados o cree que es un tema de intencionalidad del Poder Judicial?



-Los dos abogados de Cristina son excelentes, con mucha experiencia, sobre todo (Juan Manuel) Ubeira. Acá no hay errores. Hay una definición de Comodoro Py de seguir manteniendo a CFK como acusada y no como víctima. Esos mismos sectores políticos niegan la gravedad de los hechos, se posicionan junto al lumpenaje que opina que está todo armado, y lo hacen por escuchar lo que quiere y opina su electorado. Acá hay una decisión y una definición del sistema mafioso de Comodoro Py. Acá Capuchetti no define las cosas en soledad, hay un sistema que define el tránsito de la causa, encabezado por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

-¿Qué fenómeno cree que sucede como para que los sectores opositores no respalden con fuerza el pedido de esclarecimiento del ataque a CFK?

-Fundamentalmente tenemos una oposición que prácticamente no define las cosas en función de sus intereses, sino de los que la conducen. Hoy la conduce (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto, como representante del poder económico y el propio Rosatti, como representante de Magnetto en el Poder Judicial. El otro problema es que la oposición no se anima a plantear una cuestión distinta a lo que dicen Clarín y La Nación. Lo de seguir órdenes es un dilema para la oposición. Tienen miedo a que sectores del electorado le den la espalda porque elaboran de acuerdo a los resultados de los focus group, mientras los conduce el poder económico. El principal problema de la democracia es que la oposición no representa los intereses ciudadanos.

-En su rol de diputado kirchnerista, ¿cuál cree que sería su posición si el atentado hubiese sido contra Mauricio Macri?

-Lo que hubiese hecho cualquier persona de bien. Repudiar el hecho y defender el sistema democrático. Nos hubiésemos sentado en una sesión para repudiar formalmente el episodio. No nos hubiéramos levantado como JxC. Nos hubiésemos comportado como personas de bien, denunciando lo sucedido y poniéndonos a defender la Democracia.

-¿Guarda esperanzas de que se llegue a encontrar a los autores intelectuales del atentado?

-Nunca hay que perder ese objetivo. Y si Cristina decidió ser querellante, elegir abogados, es porque, más allá de los obstáculos que pone la propia Justicia, existe la chance de que avance. Siempre puede aparecer un vecino, un arrepentido que cuente algo que sea incuestionable para el poder que tiene Comodoro Py. También hay que contrastar la lentitud de Capuchetti y (el fiscal Carlos) Rívolo con la velocidad con que se resolvió lo de Lago Escondido. Te das cuenta cuando la Justicia tiene voluntad de avanzar y cuando mira para otro lado.

-¿Cuáles son los siguientes paso en términos políticos? Hubo movilizaciones, pero el tema no parece ser parte de la agenda principal.

-El peronismo se movilizó en su momento, y es una fuerza política que está permanentemente atenta al tema. El 3 de septiembre fue muy masiva, y otras situaciones. También Cristina adelantó que el 24 de marzo será una jornada clave en el pedido de justicia. La movilización popular es uno de los factores que construye el poder político, pero vos no podés estar abusando todo el tiempo de eso. Y el 24 de marzo se adelantó una jornada que va a ser muy importante. Estos elementos hay que ir trabajándolos con prudencia. Quienes no se movilizan por el encono profundo contra CFK y el peronismo ya no lo van a hacer.