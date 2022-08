La Ciudad faltó a la audiencia y Gallardo cruzó a Larreta: "Ni K, ni M, ni R; soy juez de la Constitución"

Los libros de Elige tu Propia Aventura siempre escondieron, en sus temáticas fantásticas e imposibles, un truco para engañar a los sinsabores de los finales que disgustaban en la ficción. En esas publicaciones tan en auge hace treinta años, los lectores podían esquivar la muerte y llegar al final que preferían, para garantizar que sea acorde a sus deseos e intenciones.

Como si la realidad fuese una ficción, y la Justicia sólo un cuento, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, escoge el desenlace que prefiere en las causas y dictámenes judiciales que se sancionan contra él, sus funcionarios y la CABA.

Esto se reflejó en el faltazo que pegó su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, a la audiencia que convocó hoy a las 10 el juez federal Roberto Gallardo, por el operativo policial que está desde la semana pasada frente al departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El mismo operativo que solicitó ayer a través de un fallo que fuera levantado y la gestión porteña desconoció.

"El fallo del juez Gallardo va contra la autonomía de la Ciudad. Es un juez que siempre va a ir a favor del kirchnerismo, es un juez partidario", criticó ayer el ministro en una entrevista en el programa Argenzuela de Radio 10. "Yo no voy a liberar la zona y a desamparar a los vecinos porque se le ocurre que saque a la Policía. No, no lo voy a hacer", rechazó.

Pase a la página Luciani

Desde unas semanas antes de que el fiscal federal Diego Sebastián Luciani solicitara la pena de 12 años de prisión a CFK por la causa conocida como vialidad, el kirchnerismo se encargó de denunciar la vinculación que tenía el funcionario público con la gestión macrista.

Asados, fútbol, intimidad en el corazón del expresidente Mauricio Macri -su quinta Los Abrojos-, fueron algunos de los argumentos que el oficialismo esgrimió ante su nuevo enemigo.

Para los referentes de Juntos por el Cambio en la Ciudad esas no fueron las pruebas suficientes como para poder vincular directamente al fiscal a la fuerza que representa. Inclusive, no tuvieron dudas en salir a aprobar a coro su pedido, instando a los jueces a aceptarlo.

Las excusas para desconocer el llamado a audiencia del oficialismo porteño son que ellos recusaron al juez con la intención de apartarlo de la causa y que aguardan una resolución sobre ese pedido.

"No soy ni K, ni M, ni R, soy un juez de la Constitución"

"A las 18 de ayer, fuera del horario hábil, la CABA presentó un escrito de recusación, por el cual se me aparta de la causa... una vez más, porque esto ya es una costumbre del gobierno de la Ciudad", declaró esta mañana Gallardo, ante un móvil de la AM 750 que lo interceptó a la salida de la audiencia fallida.

El magistrado aseguró que actuó defendiendo la Constitución Nacional y mandó a Larreta a leer la Carta Magna. "No soy ni K, ni M, ni R, soy un juez de la Constitución. El problema lo tiene el jefe de Gobierno con la Constitución, no conmigo".

Cuando le preguntaron si estaba molesto, contestó que no, pero que estaba preocupado. "Que el Jefe de Gobierno invite a no cumplir una orden judicial, nos pone en una situación anómica en términos sociales. ¿Cómo le podemos pedir a un ciudadano común que cumpla con la ley cuando el propio jefe de Gobierno dice que él no va a cumplir con las órdenes judiciales? Realmente la vocación republicana está bastante en tela de juicio", criticó.

"Yo puedo dar mi opinión sobre los usos disfuncionales de la recusación, pero la conclusión la tiene que sacar la sociedad", concluyó Gallardo.