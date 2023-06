“La condena ya la tienen escrita”: Cristina denunció la persecución de la Justicia

En las últimas horas, y en el marco de la causa que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, Cristina Fernández de Kirchner compartió un tweet en el cuál apuntó contra el medio La Nación y el resultado que indicó el sorteo sobre los jueces de Casación.

Esto fue a partir de que el juez Diego Barroetaveña salga sorteado en un acto realizado en los Tribunales de Retiro, el cual indicó que junto a Mariano Borinsky y Gustavo Hornos serán los jueces encargados de la instancia de apelación presentada por la querella de Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.

“Anoche, en el portal de La Nación, leí este título: ‘Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri’. ¿Mala noticia para CFK? ¿Por qué Julio Saguier? ¿Ya sabés cómo va a votar Barroetaveña? Tal como adelanté en el año 2019”, escribió la vicepresidenta.

En esta línea, continuó: “La condena ya la tienen escrita. Eso sí, les faltó agregar: ‘Y muy buenas noticias para Macri’. ¿Por qué buenas para el jefe del PRO? Porque el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad. ¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos. Es joda. Más explícito no se consigue”.

Cabe mencionar que a primera hora del último lunes, la abogada querellante de las víctimas del ARA San Juan, Valeria Carreras, recusó a Borinsky por su cercanía a Mauricio Macri e indicó que sería imparcial, algo que la justicia deberá resolver en los próximos días.

Fernández de Kirchner fue condenada el 6 de diciembre del 2022 a seis años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la Causa Vialidad. Respecto a esto, los abogados de la querella indicaron que no hubo pruebas directas en la acusación.

“En las primeras páginas de la sentencia quedó de manifiesto que la condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas, sino con circunstancias que los magistrados calificaron de indicios. Pero el pronunciamiento ni siquiera se fundó en indicios, sino sólo en consideraciones arbitrarias sin el más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, afirmaron los abogados de la ex mandataria.