La construcción de un gasoducto, un puerto y millones en juego: la alianza entre YPF y Petronas

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde una alianza entre YPF y la firma Petronas, de Malasia, para la "Industrialización del Gas No Convencional", que en una primera etapa demandará una inversión de US$ 10.000 millones para la producción de 5 millones de toneladas de GNL por año. El presidente estuvo acompañado del titular de la petrolera argentina, Pablo González, quien adelantó que el lanzamiento de este acuerdo para el aumento de la producción de gas natural licuado (GNL) a partir de Vaca Muerta incluirá la construcción de un gaseoducto y un puerto en la provincia de Buenos Aires que permitirá comercializar "460 barcos por año".

De esta manera- adelantó- la "Argentina estaría en condiciones de exportar en la época de mayor producción unos 20.000 millones de dólares". "Este acuerdo sienta las bases de este sueño de una Argentina exportadora de GNL", aseguró González, durante el acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner y del que también participó el CEO de Petronas, Tengku Muhammad Taufik.

El anuncio fue oficializado en el Auditorio Nacional del CCK y contó con la presencia de representantes de la industria de hidrocarburos, ya que se trató del mayor proyecto de infraestructura energética de los últimos 30 años. "Después de cuatro años de caída de producción, YPF ha vuelto a crecer, hemos reducido nuestra deuda, y vamos a tener el salto de producción más alto de los últimos 25 años", sostuvo su titular.

Y agregó: "Hemos incrementado la producción de gas, petróleo no convencional, podemos crecer en función de las reservas de petróleo y gas porque tenemos una política nacional". La inversión -que correrá en partes iguales por parte de las dos petroleras, aunque YPF será el accionista mayoritario con el 51%- será de US$ 10.000 millones, pero alcanzará un total de US$ 40.000 millones para todo el proyecto que incluye la planta de GNL.

Esta última ubicará en la localidad bonaerense de Bahía Blanca. La alianza tiene como objetivo un aumento de la producción gasífera y de la capacidad de transporte y la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en dicha localidad bonaerense lo cual permitirá generar exportaciones por 50.000 millones de dólares al año. El proyecto incluye la construcción de un gasoducto de características similares al Néstor Kirchner.

Fuentes de YPF adelantaron que se prevé que una Vaca Muerta con la localidad bonaerense de SaLliqueló. Una vez concluido el proyecto, los números afirman que se exportará el equivalente a 460 barcos regasificadores al año en la próxima década, que generarían un ingreso de US$ 50.000 millones anuales al país. "Es la posibilidad de convertir a la Argentina en un actor del mercado global de gas teniendo en cuenta esta potencialidad que tiene el país en materia de recursos energéticos", había señalado el propio González esta mañana durante una charla sobre energía en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

El titular de YPF destacó que "Petronas es una de las empresas más importantes del mundo en materia hidrocarburífera, es la tercera productora de GNL a nivel global, tiene actividad en 50 países y en 17 con el GNL y hay una asociación con YPF desde 2014". "Si estamos acá, con estos desarrollos, es porque en 2012 se sancionó la Ley de recuperación de YPF y el marco para el desarrollo de inversiones hidrocarburíferas", advirtió y remarcó: "Hace dos años que venimos trabajando con este proyecto. Son casi US$ 10.000 millones en una primera etapa que implica la extracción, el transporte y la producción. Debe ser una política de Estado".

Además manifestó que "Petronas, un gran actor a nivel energético internacional, hoy está confiando en la Argentina", y puntualizó que "conoce a YPF y al país desde hace ocho años y hoy vuelve a invertir". El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo presente durante el acto y aseguró que este acuerdo mejorará "la capacidad de procesamiento del gas de Vaca Muerta". "Dimos una lucha muy grande por los intereses de la provincia, pero particularmente porque creo que Bahía Blanca es el puerto del futuro de la Argentina, todo lo que tiene que ver con el manejo de hidrocarburos y la industria petroquímica que es fundamental", afirmó el mandatario bonaerense.

El gobernador sostuvo que "hay una discusión acerca de cómo exportar el gas excedente". "Hasta hace algún tiempo no era mercancía de exportación, a diferencia de los barriles de petróleo, era por gasoducto normalmente, pero hace algún tiempo, largo, se empezó también por un lado a convertir en líquido y de nuevo regasificar. Eso requiere grandes inversiones para ese proceso, son plantas muy costosas que la Argentina no tenía, tenía las inversas. Pero ahora ese excedente hay que conseguir transportarlo, para eso se está haciendo el gasoducto Néstor Kirchner y habrá que reforzarlo con otro a Bahía Blanca”, agregó.

Y concluyó: “Estamos a 10 años de la recuperación de YPF y son inversiones que tardan mucho en madurar. Cada vez que se habla de infraestructura hay que pensarlo en décadas. De todas maneras, Vaca Muerta ya es el principal productor no convencional de la Argentina y ya está a niveles muy considerables, creciendo todos los años particularmente con YPF".