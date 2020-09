La Corte abrió el per saltum y hasta que no resuelva no se podrá reemplazar a los jueces

La Corte Suprema de forma unánime abrió el recurso de per saltum que presentaron los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli y remarcó que hasta que no termine de definir la suerte del recurso no se podrá innovar sobre las vacantes que se originaron en la Cámara Federal y en un Tribunal Federal.

Lar resolución fue firmada por los cinco jueces del máximo tribunal del país de los cuales cuatro estuvieron de forma presencial en el palacio (Carlos Rozenkratz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) mientras que la ministra Elena Highton de Nolasco se encontraba en su casa.

Asimismo los magistrados le dieron un plazo de 48 horas el Procurador General interior, Eduardo Casal, para que emita un dictamen al respecto ya que, según le explicaron fuentes judiciales a BigBang, por más que la Corte no tiene tiempos procesales que respetar (puede congelar por el tiempo que quiera cualquier tipo de recurso) la idea es llegar a un fallo lo antes posible.

Un dato no menor, en ese sentido, es que la Corte solicitó el expediente que se tramita en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal por lo que ese tribunal de alzada no podrá fallar al respecto. Ayer, los dos miembros que tiene ese sala, no pudieron ponerse de acuerdo y solicitaron que se sortee un camarista hoy. Ante esa situación, los miembros del máximo tribunal decidieron cortar de lleno con el trajín del recurso y tratarlos ellos mismos. Más aun cuando los magistrados que lo presentaron iban a llegar hasta la última instancia.

El encuentro en los ministros de la Corte comenzó a las 11 de la mañana y se extendió durante dos horas cuando llegaron a un acuerdo para abrir el per saltum. En las inmediaciones del Palacio de Justicia desde ayer a la noche había una vigilia de diferentes manifestantes que buscaban que la Corte de marcha atrás con la decisión del Senado de no avalar los traslados de Bertuzzi, Bruglia y Castelli.

A la par el sábado Lorenzetti sufrió una movilización en la puerta de su casa en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, que fue repudiada por casi la totalidad del arco político argentino menos por el gobernador de esa provincia, Omar Perotti, y los miembros de la Coalición Cívica.

Por otro lado, en la Justicia se mantenían expectantes no sólo por lo que pueda llegar a fallar el máximo tribunal sino también por cómo quedarán los traslados. "Un traslado es algo excepcional. Y dependiendo cómo falle la Corte puede llegar a habilitarse un festival de designaciones sin pasar por el aval de los dos tercios del Senado", sostuvo una alta fuente judicial.

La palabra de uno de los jueces

Luego de conocido el fallo, Castelli festejó el accionar de la Corte en declaraciones a la prensa. “La apertura del recurso por salto de instancia es algo auspicioso, desde luego que me da mucha alegría escucharlo. Voy a leerlo con mayor entendimiento para entender sus alcances”, afirmó el juez en declaraciones al canal de noticias TN. “Entiendo que el per saltum, cuando se abre para darle trámite a la visibilidad, por definición, suspende los efectos de las medidas dispuestas por la cámara de casación en mi caso. Lo voy a leer con mi abogado. Yo estoy sorprendido", agregó.