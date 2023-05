La Corte calificó de “problemática” la candidatura de Manzur y habilitó las elecciones en Tucumán

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, bajó su postulación a vicegobernador de la provincia durante los últimos días de la semana pasada, luego de que la Corte Suprema suspendiera las elecciones. "Hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador. Lo hacemos para despejar dudas", afirmaba Manzur, que se había postulado como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo.

La candidatura del gobernador había sido cuestionada por la oposición local y luego, la Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para el domingo 14 mayo. En el fallo, el máximo tribunal resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la provincia de Tucumán hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo”.

El documento llevaba la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, pero Ricardo Lorenzetti no votó. La Corte le había dado a la provincia cinco días para remitir un informe en el que basaría su decisión de mantener o no las elecciones, pero no hizo falta ya que el máximo tribunal autorizó a que se lleven adelante los comicios en las últimas horas, luego de que Manzur bajara su candidatura.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El máximo tribunal había tomado la decisión de suspender las elecciones porque observó que en caso de ganar Manzur, que se postulaba como vice, se contraponía a la periodicidad establecida en las funciones que exige la forma republicana de gobierno que establece la Constitución Nacional y que las provincias deben respetar. Manzur iba por su quinto período consecutivo, luego de dos experiencias como gobernador y dos como vice de José Alperovich.

En esta votación, se iba a repetir la fórmula con la que Manzur ganó en 2019, pero esta vez de forma invertida: Osvaldo Jaldo lideraba la boleta del Frente de Todos y él iba como vice. La oposición cuestionó esto, por lo que Manzur presentó un amparo contra el artículo de la Constitución provincial que le impedía volver a candidatearse como vicegobernador. La justicia provincial, entonces, rechazó el planteo opositor y le allanó a Manzur el camino para postularse.

La Constitución sostiene: “El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período".

Lo cierto es que el último jueves, el mandatario provincial y ex jefe de Gabinete convocó a una conferencia de prensa junto a Jaldo, su actual vice y candidato a gobernador. Los dos juntos anunciaron la declinación de la candidatura, cuestionada por la oposición tucumana al considerar que la Constitución local no le permitía volver a presentarse.

La Corte sostuvo que al Manzur declinar su candidatura, se dispuso “el levantamiento de la suspensión de la elección a gobernador y vicegobernador”. En el escrito de tres páginas, el tribunal recordó que el 9 de mayo se había dictado la medida cautelar que suspendió los comicios “con el propósito de asegurar preventivamente” que la candidatura “problemática” tanto de Uñac como de Manzur no transgredan la Carta Magna “cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa” presentada por la oposición de derecha. Además, calificó de “problemática” a la candidatura de Manzur por no estar “en consonancia” con la Constitución.

El máximo tribunal citó como autoridad al artículo 5 de la Constitución y sentenció: “El tribunal consideró que se encontraba acreditado el peligro de que hubiera causado una demora en el dictado de la medida solicitada, en tanto resultaba evidente que la realización del acto electoral que incluyera una candidatura de problemática consonancia con la pauta republicana señalada (en el artículo 5 de la Constitución) podría producir un trastorno institucional de difícil reparación”.

Luego de que el máximo tribunal diera luz verde a los tucumanos para que organicen los comicios, Manzur acudió a sus redes sociales para "celebrar" la medida. "Celebro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya escuchado nuestro planteo y levantado la cautelar que impedía a las y los tucumanos concurrir a las urnas. En las próximas horas estaremos definiendo la nueva fecha de los comicios para retomar el proceso electoral", dijo.