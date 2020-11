La Corte ratificó en sus cargos a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta que se realicen nuevos concursos

La Corte Suprema ratificó de manera provisoria a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli en los cargos a los que fueron trasladados por decisión del gobierno de Mauricio Macri años atrás. El máximo tribunal indicó que podrán permanecer en sus puestos hasta que el Consejo de la Magistratura realice los nuevos concursos y el Senado apruebe los pliegos.

La votación fue 4 a 1: la mayoría de Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco se impuso sobre el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, que impulsaba una restitución definitiva para los magistrados. La decisión del máximo tribunal de Justicia llegó este martes en la reunión virtual de acordada tras varias semanas sin ponerse de acuerdo sobre el futuro de los tres magistrados.

La decisión de la Corte llega luego de varias semanas de intensas negociaciones: la historia comenzó años atrás durante el gobierno de Cambiemos, cuando Mauricio Macri ordenó el traslado de los jueces para cubrir cargos claves en la poderosa Sala I de la Cámara Federal porteña – decisiva en procesos de apelación y que confirmó procesamientos de ex funcionarios del kirchnerismo investigados por corrupción y ahora deberá hacer lo mismo con ex funcionarios de Cambiemos – y el Tribunal Oral Federal N° 7, que tiene en agenda un juicio a Cristina Fernández de Kirchner.

Desde hace tiempo el kirchnerismo planteaba que los traslados habían sido irregulares ya que no hubo concursos ni se completaron todos los trámites administrativos, entre ellos la votación de los dos tercios del Senado. Por eso, el Frente de Todos impulsó meses atrás la revisión. En septiembre, la Cámara alta logró dar marcha atrás con los traslados, aunque de inmediato los tres jueces recurrieron a la Justicia para frenar la decisión del Congreso.

Uno de los recursos que presentaron fue el famoso per saltum (un recurso extraordinario a la Corte Suprema para evitar todo el recorrido judicial previo) que el máximo tribunal aceptó a fines de septiembre. En aquel entonces ordenaron la continuidad de los magistrados hasta que se defina la cuestión de fondo, que se resolvió este martes.

¿Qué implica el fallo de hoy?

Que si bien Bruglia, Castelli y Bertuzzi deben regresar a sus cargos, el Consejo de la Magistratura deberá iniciar el procedimiento constitucional para ocupar las vacantes generadas en la Sala I de la Cámara Federal y en el Tribunal Oral Federal N° 7. Hasta tanto eso se termine de resolver, los tres magistrados podrán continuar con sus labores. Los tres, además, podrán presentarse a concursar por esos cargos. Ese proceso podría durar mucho tiempo.

Además, el fallo de la Corte declaró la inconstitucionalidad del Reglamento de Traslados de Jueces del Consejo de la Magistratura, que rige desde el 2000, y ordenó al Congreso a dictar una nueva ley reglamentaria.