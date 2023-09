La Corte Suprema confirmó que Milei miente cuando habla de dolarizar: "Es inconstitucional"

En la Argentina que llegó después de las últimas PASO, donde el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se impuso como el más votado, muchas discusiones políticas que antes parecían descabelladas tuvieron que darse en profundidad. El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, en una entrevista que brindó al diario El País de España, se refirió a la más polémica de ellas: la dolarización.

"Si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional", explicó el especialista en derecho constitucional. Además, fue categórico al respecto a la propuesta libertaria cuando afirmó que es "una fantasía que hay que terminar", ya que contradice a la Carta Magna. "¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso, patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional", opinó.

En el reportaje, Rosatti hizo hincapié en que la suya no es una "interpretación rebuscada, retorcida", ya que simplemente "es la letra de la Constitución", sin importar que pueda "haber mil implementaciones de economistas sobre el tema". Al mismo tiempo cuestionó cómo se dio la discusión. "Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización, no. Hablo de la Constitución, hablo de lo que ya escribí, hablo de los fallos que ya firmé sobre este tema", reafirmó.

A su vez, el miembro del Tribunal Supremo reconoció que existen variaciones que sí permitirían un plan como el de la convertibilidad y el uno a uno de los años 90'. "Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas", precisó.

Por otro lado, Rosatti apuntó contra el actual modelo cuando señaló que "una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda". "Si yo voy a defender el valor de la moneda, una forma de despreciarla es la emisión incontrolada. ¿Qué es incontrolada? Lo verán los técnicos en función de las necesidades, de la base económica, de las reservas, de lo que sea", especificó.

"La economía se guía mucho por la psicología, las expectativas, y a veces puedo no tener todo el dólar, las divisas en el Banco Central, pero si tengo expectativas me alcanza igual. Y a veces puedo tener todo y no me alcanza porque las expectativas no dan", reflexionó en relación a las turbulencias que genera la dependencia de la moneda norteamericana en la economía local.

La imposición de Milei como candidato más votado de las internas, puso el programa del liberal sobre la mesa. Allí hay muchas propuestas elaboradas para competir en el plano electoral, pero no para gobernar. El teorema de Baglini, ese que afirma que mientras más cerca del poder, más racionales y probables de concretar son las iniciativas políticas, se aplicó sin que haya llegado a la Casa Rosada. Todavía debe vencer en las generales o en un eventual ballotage, una instancia donde todas sus promesas de campaña quedarán en el centro de la escena.