La declaración de Cristina en la Justicia: "Me di cuenta del atentado cuando lo vi por televisión"

Las imágenes del ataque de Fernando Sabag Montiel mientras apunta y gatilla a Cristina Fernández de Kirchner son espeluznante y espantaron a Argentina y al mundo. A casi 40 años de la vuelta de la democracia, la violencia política se reinstaló en el país y a manos de una banda terrorista conformada por varios jóvenes.

En ese sentido, mientras la investigación de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo avanza a paso firme y ya cuenta con dos procesados por intento de asesinato que son Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, y otros dos implicados llamados Agustina Díaz y Gabriel Carrizo, que sabían del plan criminal, se espera que hayan más detenciones y se descubra quiénes o quién financió a la agrupación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese marco, ahora salió a la luz la declaración de la vicepresidenta, llevada a cabo por la jueza y el fiscal en el departamento de Juncal y Uruguay, al otro día del atentado, es decir, el viernes 2 de septiembre. Tal como habían filtrado fuentes gubernamentales y cercanas a la vicepresidenta, Cristina se dio cuenta del intento de asesinato una vez que entró a su hogar.

Así se desprende de su declaración, cuando afirmó que no vio la pistola Bersa con la que Sabag Montiel intentó matarla: "Solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión". Por otra parte, frente a la jueza de Comodoro Py también explicó: "Cuando vine acá (en referencia a su casa) luego de salir del Senado la gente me estaba esperando a la salida de casa con cánticos, apoyo y libros para firmar".

En ese momento, Cristina recordó: "Cuando bajo, hago un trayecto y la gente se forma en un semicírculo sobre la calle Juncal. Yo comienzo a caminar, saludo a la gente y muchos de ellos traen libros para que se los firme. Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro".

En ese punto, Fernández habló sobre los motivos en el que se agacha justo cuando aparece el arma para matarla. "Es la primera vez que me pasa desde que presenté el libro. Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo”, contó.

Y enseguida continuó sobre los hechos que se sucedieron durante y después del ataque: “Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona. Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar".

Al ser consultada sobre el momento y la forma en la que se enteró que habían intentado asesinarla, Cristina dijo que fue su secretario el primero que le dijo que había escuchado algo extraño. Sobre eso, afirmó: "Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un ‘clic’. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido".

En tanto, sobre cómo se enteró del atentado y también sobre el autor del intento de magnicidio, Fernández de Kirchner relató: "A partir de lo que salía en los medios de comunicación me empecé a enterar lo que había pasado, que esta persona es brasilero y seguí obteniendo información de esa manera, es decir, a medida de lo que iba surgiendo". Y volvió a enfatizar: “Solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión”.